Прямой эфир

Всебелорусское народное собрание стало атрибутом государственности. Какие тезисы прозвучали на V ВНС?

05 апреля 2024 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Всебелорусское народное собрание за годы независимости страны стало неотъемлемым атрибутом государственности, в этом уверены делегаты прошедших форумов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальная форма общения народа и власти помогает не только увидеть проблемы в той или другой отрасли, но и просчитать шаги, как будет развиваться страна в ближайшие годы. Благодаря принятым совместным решениям удалось вывести на новый уровень все сферы жизни. Продуктивный диалог состоялся и в ходе пятого собрания.

Какую роль ВНС сыграло в развитии высокотехнологичных производств, медицины, как возрождали уникальную технологию ткачества и вывели на новые вершины спорт – в проекте «Верховенство народного слова».

Всебелорусское народное собрание стало атрибутом государственности. Какие тезисы прозвучали на V ВНС?-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Пятое Всебелорусское народное собрание прошло в 2016 году. Две с половиной тысячи делегатов приехали в Минск из всех регионов страны. Традиционно место проведения – Дворец Республики. Недаром форум называют мозговым штурмом пятилетия. Ведь предстоит разобрать все сферы и прийти к общему знаменателю. Как будут развиваться экономика и социальная политика в стране? Кроме того, в эти дни работала «горячая линия», когда каждый мог адресовать свои вопросы и предложения.

В зале люди, за плечами которых опыт развития в той или иной сфере. В коллективах они проработали волнующие вопросы и готовы адресовать их делегатам, чтобы вместе выработать курс, а для этого и созданы условия для заинтересованного диалога.

Всебелорусское народное собрание стало атрибутом государственности. Какие тезисы прозвучали на V ВНС?-4

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат V Всебелорусского народного собрания:
Каждое Всебелорусское собрание позволяет, в зависимости от каких-то внешних факторов, угроз или просто изменения мира, перестраиваться, давать правильный вектор вовремя, чтобы мы могли перестроиться на те или иные рельсы.

Всебелорусское народное собрание стало атрибутом государственности. Какие тезисы прозвучали на V ВНС?-7

То, что бесспорно выделяет пятое Всебелорусское народное собрание, – дата его проведения. Своего рода месседж – связь поколений не должна прерываться. Это важно, чтобы сберечь мир и спокойствие. Собрание проходит в памятную в календаре для Беларуси дату – 22 июня. День, который положил начало самой кровопролитной странице в мировой истории. Великая Отечественная оставила неизгладимые раны, которые никогда не затянутся забвением. Тем более в тот момент, когда ростки неонацизма в мире уже дают о себе знать. А значит память о подвиге дедов и прадедов как никогда важно не только сберечь, но и передать следующим поколениям белорусов. Неслучайно именно в этот день начинает работу Всебелорусское народное собрание. Символично.

Всебелорусское народное собрание стало атрибутом государственности. Какие тезисы прозвучали на V ВНС?-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наш девиз «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь» символизирует преемственность и сплоченность общества ради блага нашей Родины. Мы ценим общественное мнение, пожелания и продуктивные идеи, которые направлены на поступательное развитие республики в экономическом, социальном и культурном планах.

Белорусы настроены на созидание. У нашей страны миролюбивая многовекторная внешняя политика. Но история нас научила, что государство не должно терять способность защитить свой народ. Развитие технической оснащенности вооруженных войск – это непрерывный процесс. Уже испытана отечественная реактивная система залпового огня «Полонез». Мощное оружие сдерживания поступает в распоряжение армии.

Результат совместной работы организаций оборонного сектора и ученых. Новые технологии, инновации – на это делают ставку во всех сферах жизни. Шаг за шагом намеченное воплощают в жизнь. В 1996 году только звучит предложение о выработке стратегии социально-экономической модели развития. Казалось, тогда только обозначили векторы движения страны вперед, сегодня уже позади два десятка лет. А молодому суверенному государству и вовсе 25. Уже выросло новое поколение белорусов.

Всебелорусское народное собрание стало атрибутом государственности. Какие тезисы прозвучали на V ВНС?-13

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, делегат V Всебелорусского народного собрания:
Мне очень сложно сравнивать ту атмосферу далекого года, когда молодой Президент, страна на распутье. И то, когда я первый раз стал делегатом ВНС после выполнения первой трансплантации печени в истории Республики Беларусь. Поскольку мы тогда уже жили в очень интенсивно развивающемся социальном государстве, которое развивалось и делало шаги вперед именно благодаря тому, что в ней была сильная президентская власть.

Тогда, в 90-х, ставку сделали и на сельское хозяйство. Очевидно, такое решение оправдало себя. Белорусы обеспечили продовольственную безопасность. Растет спрос, совершенствуют и производственную базу.

В 2013-м упал валовой внутренний продукт в Евросоюзе. Снизились темпы развития в России. В 2014 и 2015 годах новые вызовы как на мировом, так и на региональном уровнях. Белорусская модель тоже прошла тест мирового экономического кризиса. Конечно, было нелегко: принимали взвешенные решения, чтобы удержать планку развития. К примеру, экспорт пришлось диверсифицировать. Поиск новых рынков сбыта, сокращение затрат, снижение себестоимости продукции. Это задел в экспортных контактах на годы вперед. Азия, Африка, Латинская Америка. На уровень всестороннего стратегического партнерства в те годы вышли отношения Беларуси и Китая.

Дмитрий Шевцов:
Карьерная техника, наши МАЗы, МТЗ востребованы везде. Едешь работать на переговоры в Юго-Восточную Азию, там разговаривают о наших тракторах. Ты едешь в Африку (например, Судан) – там люди говорят: «Мы знаем вашу технику, хотим, чтобы вы поставляли нам».

Всебелорусское народное собрание стало атрибутом государственности. Какие тезисы прозвучали на V ВНС?-16

Уже к 2016 году каждый десятый универсальный трактор на планете – BELARUS. В те годы изготовлен самый крупный в мире самосвал грузоподъемностью 450 тонн. Предназначен для работы в глубоких карьерах и на открытых разработках месторождений при температурах от -50 до +50 °C. Карьерная техника, троллейбусы и автобусы уже традиционно в портфеле иностранных заказчиков. В строю уже и новые модернизированные заводы. Деревообработка, производство цемента «сухим» способом. Освоено серийное сборочное производство легковых автомобилей. Начато строительство АЭС. В 2012-м Беларусь запустила свой спутник. Создана отечественная система дистанционного зондирования Земли. В стране развиваются технологии для изучения околоземного пространства: ученые разрабатывают новые композиционные материалы, системы защиты для микроэлектроники. Выпуск инновационной продукции за пятилетку увеличился более чем в 4 раза. Создан задел для развития атомной энергетики, космической, биотехнологической отраслей. Все это достижения белорусов в разных сферах.

Дмитрий Шевцов:
Мы не та страна, которая обладает достаточным запасом ресурсов, у нас нет возможности черпать деньги из земли, поэтому нам надо думать своей головой, нам надо развивать наукоемкие технологии на несколько шагов вперед.

Всебелорусское народное собрание стало атрибутом государственности. Какие тезисы прозвучали на V ВНС?-19

2016-й – это Год культуры. Государственная политика Беларуси в этой сфере направлена на сохранение самобытности народа и национальных традиций, возрождение и развитие культурного наследия. Спустя 300 лет благодаря новым технологиям второе рождение получили слуцкие пояса.

Год культуры – это также о политической, правовой, экономической, производственной, экологической культуре и, конечно, физической. Спорт и здоровый образ жизни – приоритет социальный политики. В Беларуси более 20 тысяч спортивных сооружений. В каждом областном центре есть Дворец спорта, крытая ледовая площадка, бассейны. Развивается направление в районных центрах. Это не только формирует любовь к здоровому образу жизни, но и прекрасные базы для тренировок спортсменов.

Беларусь готова принимать большие спортивные старты. Позади успешное проведение чемпионата мира по хоккею – 2014.

Всебелорусское народное собрание стало атрибутом государственности. Какие тезисы прозвучали на V ВНС?-22

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси, делегат IV Всебелорусского народного собрания:
Я помню, как я пришел в свое время заниматься спортом, не было вообще никаких условий. Если сравнить то время и сейчас, то сейчас мы просто в шикарных условиях тренируемся, для наших деток есть все возможности.

Социальный курс в центре внимания на каждом ВНС. Ориентир неизменен: развитие системы адресной поддержки, забота об инвалидах, многодетных семьях, доступность образования, современная медицина. В рейтинге эффективности здравоохранения Bloomberg Беларусь заняла 47 место, обойдя США. Развивать высокотехнологичную медицину – на этом делали акцент еще на предыдущих собраниях ВНС – сегодня уже очевидны результаты принятых тогда решений.

Олег Руммо:
Медицина белорусская в 2010 году и в 2024-м – небо и земля. Не только по стенам, потому что много чего построено, много чего закуплено, инвестировано. Многое из того, что закуплено, отработало свое, свой ресурс, уже закуплено новое. Самое главное – уровень медицины подняли.

На пятом ВНС говорят о развитии интеграционных объединений: Союзное государство, Евразийский экономический союз, Содружество Независимых Государств. Совместных проектов должно быть больше. Во время собрания от делегатов поступило порядка 150 конкретных предложений. Конструктивный разговор, который определяет судьбу страны, – таким пятый форум войдет в историю Всебелорусского народного собрания.

Прошлое и настоящее, сохраняя достижения каждого этапа, идем в будущее, чтобы приумножить и сделать мир вокруг нас комфортнее, лучше, технологичнее, но прежде всего человек – его семья, образование, здоровье – такова формула белорусской стратегии социально-экономического развития. Перечислять достигнутое можно долго. И только тот не видит успехов, кто не хочет их видеть.

Всебелорусское народное собрание стало атрибутом государственности. Какие тезисы прозвучали на V ВНС?-25

Беларусь выбирает социальный курс. Как проходил IV форум ВНС в 2010-м? Читайте здесь.

Александр Богданович:
Мы должны гордиться тем местом, где мы жили, живем и будем дальше жить. Потому что это наше. Свое мы всегда должны беречь, приумножать.

Олег Руммо:
Мне очень приятно, что одно из белорусских собраний, на котором я присутствовал, задало тренд мощному развитию медицине в целом и высокотехнологичной медицины – трансплантации в частности, что мы смогли за короткий период времени преодолеть огромную дистанцию и выйти на лидирующие позиции в мире.

Белорусская трансплантология – это такой же бренд, как спокойствие на улицах, как экологически чистые, вкусные продукты, стабильность, которая существует в нашей стране, безопасность.

Беларусь идет дальше. На будущую пятилетку ключевые приоритеты инвестиции, занятость, экспорт, информатизация и молодежь. Но это уже следующая история.

Читайте также:

Оголтелые девяностые и бешеная инфляция! Как и когда проводили I Всебелорусское народное собрание?

«Доверие к Президенту было очень высокое». Как проходил II форум ВНС и какие приоритеты были поставлены?

«Сделано очень многое». Как решения, принятые на третьем съезде ВНС, повлияли на развитие Беларуси?

# Всебелорусское народное собрание # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Дмитрий Шевцов # Александр Лукашенко # Олег Руммо # Александр Богданович

Другие новости рубрики

Все новости
Не имеет детей, обязанных его содержать. Как оформить проживание в замещающей семье для пожилого человека?
05 апреля 2024 16:36

Не имеет детей, обязанных его содержать. Как оформить проживание в замещающей семье для пожилого человека?

Правильный матрас и никаких тяжестей – рассказываем, как сохранить позвоночник здоровым
05 апреля 2024 16:33

Правильный матрас и никаких тяжестей – рассказываем, как сохранить позвоночник здоровым

Какие заболевания опорно-двигательного аппарата можно лечить в бане? Узнали о пользе и противопоказаниях
05 апреля 2024 16:26

Какие заболевания опорно-двигательного аппарата можно лечить в бане? Узнали о пользе и противопоказаниях