Всебелорусское народное собрание стало атрибутом государственности. Какие тезисы прозвучали на V ВНС?

Всебелорусское народное собрание за годы независимости страны стало неотъемлемым атрибутом государственности, в этом уверены делегаты прошедших форумов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальная форма общения народа и власти помогает не только увидеть проблемы в той или другой отрасли, но и просчитать шаги, как будет развиваться страна в ближайшие годы. Благодаря принятым совместным решениям удалось вывести на новый уровень все сферы жизни. Продуктивный диалог состоялся и в ходе пятого собрания. Какую роль ВНС сыграло в развитии высокотехнологичных производств, медицины, как возрождали уникальную технологию ткачества и вывели на новые вершины спорт – в проекте «Верховенство народного слова».

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Пятое Всебелорусское народное собрание прошло в 2016 году. Две с половиной тысячи делегатов приехали в Минск из всех регионов страны. Традиционно место проведения – Дворец Республики. Недаром форум называют мозговым штурмом пятилетия. Ведь предстоит разобрать все сферы и прийти к общему знаменателю. Как будут развиваться экономика и социальная политика в стране? Кроме того, в эти дни работала «горячая линия», когда каждый мог адресовать свои вопросы и предложения. В зале люди, за плечами которых опыт развития в той или иной сфере. В коллективах они проработали волнующие вопросы и готовы адресовать их делегатам, чтобы вместе выработать курс, а для этого и созданы условия для заинтересованного диалога.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Каждое Всебелорусское собрание позволяет, в зависимости от каких-то внешних факторов, угроз или просто изменения мира, перестраиваться, давать правильный вектор вовремя, чтобы мы могли перестроиться на те или иные рельсы.

То, что бесспорно выделяет пятое Всебелорусское народное собрание, – дата его проведения. Своего рода месседж – связь поколений не должна прерываться. Это важно, чтобы сберечь мир и спокойствие. Собрание проходит в памятную в календаре для Беларуси дату – 22 июня. День, который положил начало самой кровопролитной странице в мировой истории. Великая Отечественная оставила неизгладимые раны, которые никогда не затянутся забвением. Тем более в тот момент, когда ростки неонацизма в мире уже дают о себе знать. А значит память о подвиге дедов и прадедов как никогда важно не только сберечь, но и передать следующим поколениям белорусов. Неслучайно именно в этот день начинает работу Всебелорусское народное собрание. Символично.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наш девиз «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь» символизирует преемственность и сплоченность общества ради блага нашей Родины. Мы ценим общественное мнение, пожелания и продуктивные идеи, которые направлены на поступательное развитие республики в экономическом, социальном и культурном планах. Белорусы настроены на созидание. У нашей страны миролюбивая многовекторная внешняя политика. Но история нас научила, что государство не должно терять способность защитить свой народ. Развитие технической оснащенности вооруженных войск – это непрерывный процесс. Уже испытана отечественная реактивная система залпового огня «Полонез». Мощное оружие сдерживания поступает в распоряжение армии. Результат совместной работы организаций оборонного сектора и ученых. Новые технологии, инновации – на это делают ставку во всех сферах жизни. Шаг за шагом намеченное воплощают в жизнь. В 1996 году только звучит предложение о выработке стратегии социально-экономической модели развития. Казалось, тогда только обозначили векторы движения страны вперед, сегодня уже позади два десятка лет. А молодому суверенному государству и вовсе 25. Уже выросло новое поколение белорусов.

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Мне очень сложно сравнивать ту атмосферу далекого года, когда молодой Президент, страна на распутье. И то, когда я первый раз стал делегатом ВНС после выполнения первой трансплантации печени в истории Республики Беларусь. Поскольку мы тогда уже жили в очень интенсивно развивающемся социальном государстве, которое развивалось и делало шаги вперед именно благодаря тому, что в ней была сильная президентская власть. Тогда, в 90-х, ставку сделали и на сельское хозяйство. Очевидно, такое решение оправдало себя. Белорусы обеспечили продовольственную безопасность. Растет спрос, совершенствуют и производственную базу. В 2013-м упал валовой внутренний продукт в Евросоюзе. Снизились темпы развития в России. В 2014 и 2015 годах новые вызовы как на мировом, так и на региональном уровнях. Белорусская модель тоже прошла тест мирового экономического кризиса. Конечно, было нелегко: принимали взвешенные решения, чтобы удержать планку развития. К примеру, экспорт пришлось диверсифицировать. Поиск новых рынков сбыта, сокращение затрат, снижение себестоимости продукции. Это задел в экспортных контактах на годы вперед. Азия, Африка, Латинская Америка. На уровень всестороннего стратегического партнерства в те годы вышли отношения Беларуси и Китая. Дмитрий Шевцов:

Карьерная техника, наши МАЗы, МТЗ востребованы везде. Едешь работать на переговоры в Юго-Восточную Азию, там разговаривают о наших тракторах. Ты едешь в Африку (например, Судан) – там люди говорят: «Мы знаем вашу технику, хотим, чтобы вы поставляли нам».

Уже к 2016 году каждый десятый универсальный трактор на планете – BELARUS. В те годы изготовлен самый крупный в мире самосвал грузоподъемностью 450 тонн. Предназначен для работы в глубоких карьерах и на открытых разработках месторождений при температурах от -50 до +50 °C. Карьерная техника, троллейбусы и автобусы уже традиционно в портфеле иностранных заказчиков. В строю уже и новые модернизированные заводы. Деревообработка, производство цемента «сухим» способом. Освоено серийное сборочное производство легковых автомобилей. Начато строительство АЭС. В 2012-м Беларусь запустила свой спутник. Создана отечественная система дистанционного зондирования Земли. В стране развиваются технологии для изучения околоземного пространства: ученые разрабатывают новые композиционные материалы, системы защиты для микроэлектроники. Выпуск инновационной продукции за пятилетку увеличился более чем в 4 раза. Создан задел для развития атомной энергетики, космической, биотехнологической отраслей. Все это достижения белорусов в разных сферах. Дмитрий Шевцов:

Мы не та страна, которая обладает достаточным запасом ресурсов, у нас нет возможности черпать деньги из земли, поэтому нам надо думать своей головой, нам надо развивать наукоемкие технологии на несколько шагов вперед.

2016-й – это Год культуры. Государственная политика Беларуси в этой сфере направлена на сохранение самобытности народа и национальных традиций, возрождение и развитие культурного наследия. Спустя 300 лет благодаря новым технологиям второе рождение получили слуцкие пояса. Год культуры – это также о политической, правовой, экономической, производственной, экологической культуре и, конечно, физической. Спорт и здоровый образ жизни – приоритет социальный политики. В Беларуси более 20 тысяч спортивных сооружений. В каждом областном центре есть Дворец спорта, крытая ледовая площадка, бассейны. Развивается направление в районных центрах. Это не только формирует любовь к здоровому образу жизни, но и прекрасные базы для тренировок спортсменов. Беларусь готова принимать большие спортивные старты. Позади успешное проведение чемпионата мира по хоккею – 2014.