Головченко: не видим смысла приглашать на ВНС представителей Запада

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Приглашенных будет немало, порядка 700 человек. Сделано это специально, чтобы делегации регионов смогли воочию увидеть, что будет происходить в эти дни, и потом фактически донести это до жителей своих областей и городов. Мероприятие это в первую очередь для белорусского народа, поэтому упор делали на это. Но с учетом того, что это первое заседание в новом статусе и во второй день, планируется, в повестке будет обсуждаться ряд важных, концептуальных документов, касающихся международных вопросов, мы пригласили иностранных гостей. Это руководители интеграционных межгосударственных объединений, в которые входит Республика Беларусь, и послы зарубежных стран, аккредитованные в Республике Беларусь. Они будут присутствовать полностью, от начала до конца. Мы предоставим такую возможность. А представители Запада? Посольства есть, захотят прийти – придут. А специально кого-то приглашать мы не видим смысла.