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Головченко: не видим смысла приглашать на ВНС представителей Запада

18 апреля 2024 14:11
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Беларусь на пороге важнейшего политического события. Высший орган народовластия соберется в новом статусе уже на следующей неделе. Подготовку к первому заседанию VII Всебелорусского народного собрания обсудили на совещании у главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: к делегатам ВНС должно быть внимательнейшее отношение. Подробности.

Головченко: не видим смысла приглашать на ВНС представителей Запада-1

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Приглашенных будет немало, порядка 700 человек. Сделано это специально, чтобы делегации регионов смогли воочию увидеть, что будет происходить в эти дни, и потом фактически донести это до жителей своих областей и городов. Мероприятие это в первую очередь для белорусского народа, поэтому упор делали на это. Но с учетом того, что это первое заседание в новом статусе и во второй день, планируется, в повестке будет обсуждаться ряд важных, концептуальных документов, касающихся международных вопросов, мы пригласили иностранных гостей. Это руководители интеграционных межгосударственных объединений, в которые входит Республика Беларусь, и послы зарубежных стран, аккредитованные в Республике Беларусь. Они будут присутствовать полностью, от начала до конца. Мы предоставим такую возможность. А представители Запада? Посольства есть, захотят прийти – придут. А специально кого-то приглашать мы не видим смысла.

Головченко: не видим смысла приглашать на ВНС представителей Запада-4

Всебелорусское народное собрание созывалось уже шесть раз. Впервые 24-25 апреля ВНС пройдет в конституционном статусе. Такое решение белорусы приняли на референдуме. Проходить форум будет в столице в течении двух дней. В первый много организационных процедур: утвердят регламент работы, выберут председателя ВНС, его заместителя и Президиум. Откроет собрание выступление главы государства. Во второй день представят важные для страны документы: Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину. Высший представительный орган народовластия будет определять стратегические направления развития общества и государства, обеспечивать незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Роман Головченко

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