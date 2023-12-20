Первое заседание по биобезопасности прошло в Совете Министров

Состояние биобезопасности в Беларуси оценивается как стабильное, но это не должно расхолаживать. Об этом заявил премьер-министр Беларуси на первом заседании по биологической безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в мире интенсивно распространяются опаснейшие инфекционные болезни. Фиксируются вспышки холеры, чумы, кори и не только. В этом году Минздрав зафиксировал факты завоза в Беларусь редких заболеваний – четыре случая лихорадки денге и восемь – малярии. Их очаги успешно ликвидированы. Еще одна серьезная угроза – научная деятельность по изучению патогенных субстанций и микроорганизмов, а также возбудителей опаснейших болезней. На все эти аспекты необходимо обращать внимание и выстраивать систему мониторинга, с целью предупреждения угроз.

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси: Министерством здравоохранения с учетом риска распространения оценивается наиболее неблагоприятная ситуация по таким странам, как Африка, особенно Центральная и Южная, Южная Америка, Юго-Восточная Азия. В связи с этим проводится мониторинг заболеваемости с целью недопущения завоза, распространения. Санитарно-эпидемиологическая служба, организации здравоохранения готовы на случай возникновения инфекций, имеющих международное значения, к оказанию медицинской помощи, к локализации и ликвидации таких очагов.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Планируем создание рабочих групп, именно по болезням, по мониторингу, по анализу возможных вспышек, по разработке каких-либо мероприятий по профилактике или борьбе или недопущению возникновения тех или иных заболеваний. Хотим собрать все данные, все наши ресурсы, знания в один такой мощный кулак, которым проще будет и управлять, и бороться или вырабатывать какие-то мероприятия по борьбе с тем или иным заболеванием.

Совет по биобезопасности в ближайшее время займется выработкой предложений по формированию и реализации единой государственной политики, а также определит приоритетные направления в данной сфере.