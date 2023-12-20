«У нас очень много достопримечательностей». Корреспондент СТВ о конкурсе «Познай Беларусь» и туризме

Анастасия Макеева, автор проекта «Земля памяти», лауреат Республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь»:

Все начиналось с рубрики «Выходной», это был ориентир, куда отправиться с семьей, что интересного посмотреть по Беларуси. А потом мы поняли, что нам не хватает эфирного времени, много красот и сокровищ на карте Беларуси. Решили выйти с отдельным проектом «Земля памяти». Первый выпуск был про усадьбу Козел-Поклевских, которой 130 лет. Это сочетание готики, неорусского стиля. Внутри сохранилось 36 залов, все они в разных стилях.

В Беларуси много мистических мест, чаще это связано со старинными дворцами. Недавно мы были в Желудке. Там снимали первый белорусских хоррор. Одной страшновато, ходишь, а тебя будто преследует какой-то взгляд. Говорят, что там есть приведения. Местные жители даже наблюдали какие-то шорохи, крики.