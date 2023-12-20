Иван Тертель поздравил сотрудников КГБ с профессиональным праздником

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Название КГБ сохранилось по инициативе главы государства, и мы этим горды, потому что мы преемники той мощной организации. Мы сохранили преемственность поколений, традиций, мы этим гордимся. Мы очень уважаем и поддерживаем наших ветеранов, и они нас. И это дает нам дополнительное дыхание.

20 декабря – очень важный праздник для нас. Традиционно мы его празднуем в узком кругу. Сотрудники внешней разведки в этом отношении имеют особый статус. Это очень рисковая мужская работа, делать которую может 1 из тысячи или 1 из 10 тысяч. Это люди, преданные своей идее, государству, работающие в условиях очень серьезных рисков, каждый день в стрессовой ситуации, рискуя здоровьем и жизнью.

Вклад сотрудников в обеспечение безопасности государства неоценим. Глава государства мне постоянно говорит: ты должен заботиться об этих людях, ты должен смотреть, чтобы они не страдали.

Я хотел бы поздравить их с нашим профессиональным праздником. Они будут меня слышать, видеть. Пожелать им оптимизма, несмотря на все трудности. Воспринимать все, что происходит, с философским подходом, понимать, что Родина никогда их не забудет. Мы сделаем все, чтобы в любой ситуации помочь. И 20 декабря от Президента до самого рядового сотрудника КГБ поднимем бокал и выпьют до дна за их здоровье.