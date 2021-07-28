«Первое, что надо – это зарегистрироваться в Instagram». Как стать самозанятым и продавать свои товары в интернете?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Очень интересна тема интернет-площадок и интернет-магазинов. Поделитесь своими историями, какие площадки действительно привлекают много клиентов, и планируете ли вы открывать свой интернет-магазин? Как о вас узнать? Вот хорошо, что вы пришли, мы посмотрели. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что Instagram.

Екатерина Бабкина, мастер по изготовлению мыла:

Сейчас самая хорошая площадка – это Instagram. Алеся Лакина:

А TikTok? Екатерина Бабкина:

TikTok почему-то не развивает, не знаю почему, но Instagram как-то больше. Раньше это было ВКонтакте сайт, Одноклассники, но сейчас в основном я, например, только через Instagram продаю. Алеся Лакина:

Вы делаете рекламу каких-то блогеров, например? Екатерина Бабкина:

Да.

Алена Родовская:

То есть взаимореклама? Екатерина Бабкина:

Да, либо бартерная основа, либо платная, на платной основе. Алена Родовская:

Где-то принято считать, что любая соцсеть на коммерческой основе будет развиваться до трех месяцев, после чего уже придет та аудитория, которая будет либо вот эти холодные продажи, либо уже горячие. Вот у вас как было, Ксения? «Меня это вытянуло из депресняка». Историю белоруски, которой пряники помогли пережить развод, читайте здесь.

Ксения Комарова, создатель сладкого бренда:

Я сделала себе страничку, на меня подписалось какое-то количество людей – я живу в поселке – из моего поселка. Потом постепенно – у меня есть подружки, у которых большая аудитория – там рассказали обо мне, там. То есть я иду на день рождения, всегда могу что-то сделать. Алеся Лакина:

А есть постоянные клиенты? Ксения Комарова:

Да, есть. Вот, кстати, Виктория, которая меня пригласила. Алеся Лакина:

С какой периодичностью они заказывают у вас что-либо? Ксения Комарова:

Я, если честно, особо не отслеживаю это. Но есть люди, которые на каждый праздник заказывают. В основном пряники заказывают на Новый год, 8 Марта, День учителя – такие праздники. Алена Родовская:

Хорошо. Понятно, что есть производственный процесс, который занимает много времени. Вы не задумывались о том, чтобы нанять, например, SMM-менеджера, который будет вести Instagram, соцсети – облегчит вам работу? Либо все-таки по-другому сейчас ситуация обстоит – вы успеваете делать и кроме себя никто соцсети вести не будет лучше?

Екатерина Бабкина:

Делегировать очень сложно, если честно. И, наверное, про свой продукт никто не расскажет так, как ты. Алеся Лакина:

Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Екатерина Бабкина:

Да, я пока этого придерживаюсь. Мне муж помогает. У меня муж тоже ремесленник, немножко по другой деятельности. Но он тоже иногда, когда очень много заказов, садится, где-то ленточки вяжет, что-то режет. То есть в такие моменты помогает мне. Именно за мыло, за рекламу, за ведение соцсетей отвечаю я, конечно. Алена Родовская:

То есть тем девчонкам, которые делают первые шаги, мы можем составить, например, некий свод рекомендаций. Первое, что надо, я поняла, – это зарегистрироваться в Instagram, создать свою страничку, вести ее самой. Как продавать hand made и дружить с налоговой инспекцией? Что нужно знать самозанятым белорусам, читайте здесь. Елена Хадинская, начальник управления информирования плательщиков инспекции МНС по г. Минску:

Уплатить ремесленный сбор. Алена Родовская:

Обязательно – либо ты ремесленник, либо физлицо до того момента, пока уже объемы не будут такими, чтобы задумываться о том, чтобы открывать интернет-магазин.