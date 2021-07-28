«Первое, что надо – это зарегистрироваться в Instagram». Как стать самозанятым и продавать свои товары в интернете?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Очень интересна тема интернет-площадок и интернет-магазинов. Поделитесь своими историями, какие площадки действительно привлекают много клиентов, и планируете ли вы открывать свой интернет-магазин? Как о вас узнать? Вот хорошо, что вы пришли, мы посмотрели.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, что Instagram.
Екатерина Бабкина, мастер по изготовлению мыла:
Сейчас самая хорошая площадка – это Instagram.
Алеся Лакина:
А TikTok?
Екатерина Бабкина:
TikTok почему-то не развивает, не знаю почему, но Instagram как-то больше. Раньше это было ВКонтакте сайт, Одноклассники, но сейчас в основном я, например, только через Instagram продаю.
Алеся Лакина:
Вы делаете рекламу каких-то блогеров, например?
Екатерина Бабкина:
Да.
Алена Родовская:
То есть взаимореклама?
Екатерина Бабкина:
Да, либо бартерная основа, либо платная, на платной основе.
Алена Родовская:
Где-то принято считать, что любая соцсеть на коммерческой основе будет развиваться до трех месяцев, после чего уже придет та аудитория, которая будет либо вот эти холодные продажи, либо уже горячие. Вот у вас как было, Ксения?
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Ксения Комарова, создатель сладкого бренда:
Я сделала себе страничку, на меня подписалось какое-то количество людей – я живу в поселке – из моего поселка. Потом постепенно – у меня есть подружки, у которых большая аудитория – там рассказали обо мне, там. То есть я иду на день рождения, всегда могу что-то сделать.
Алеся Лакина:
А есть постоянные клиенты?
Ксения Комарова:
Да, есть. Вот, кстати, Виктория, которая меня пригласила.
Алеся Лакина:
С какой периодичностью они заказывают у вас что-либо?
Ксения Комарова:
Я, если честно, особо не отслеживаю это. Но есть люди, которые на каждый праздник заказывают. В основном пряники заказывают на Новый год, 8 Марта, День учителя – такие праздники.
Алена Родовская:
Хорошо. Понятно, что есть производственный процесс, который занимает много времени. Вы не задумывались о том, чтобы нанять, например, SMM-менеджера, который будет вести Instagram, соцсети – облегчит вам работу? Либо все-таки по-другому сейчас ситуация обстоит – вы успеваете делать и кроме себя никто соцсети вести не будет лучше?
Екатерина Бабкина:
Делегировать очень сложно, если честно. И, наверное, про свой продукт никто не расскажет так, как ты.
Алеся Лакина:
Хочешь сделать хорошо – сделай сам.
Екатерина Бабкина:
Да, я пока этого придерживаюсь. Мне муж помогает. У меня муж тоже ремесленник, немножко по другой деятельности. Но он тоже иногда, когда очень много заказов, садится, где-то ленточки вяжет, что-то режет. То есть в такие моменты помогает мне. Именно за мыло, за рекламу, за ведение соцсетей отвечаю я, конечно.
Алена Родовская:
То есть тем девчонкам, которые делают первые шаги, мы можем составить, например, некий свод рекомендаций. Первое, что надо, я поняла, – это зарегистрироваться в Instagram, создать свою страничку, вести ее самой.
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Елена Хадинская, начальник управления информирования плательщиков инспекции МНС по г. Минску:
Уплатить ремесленный сбор.
Алена Родовская:
Обязательно – либо ты ремесленник, либо физлицо до того момента, пока уже объемы не будут такими, чтобы задумываться о том, чтобы открывать интернет-магазин.
Алеся Лакина:
Мне кажется, интернет-магазины сейчас не очень-то и пользуются спросом, сейчас в основном все заказывают в Instagram. Ну, насколько я вижу – я человек, который очень много сидит в Instagram – поэтому мне кажется, что интернет-магазины – это уже не то.
Екатерина Бабкина:
Девочки в основном, если делают интернет-магазины, то больше как витрину. Можно выставить все свои изделия, вот как у меня мыло.
Алеся Лакина:
Но перейдут в него все равно из Instagram?
Екатерина Бабкина:
Да. Просто цены и каталог.
Алена Родовская:
Исключительно рабочая страничка, то есть личного контента нет? Говорят, что 30 % все-таки стоит добавлять личного контента для того, чтобы привлекать.
Екатерина Бабкина:
У меня есть.