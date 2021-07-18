Первая в мировой практике. Белорусские врачи провели сложнейшую операцию 11-летнему мальчику

Новости Беларуси. Первая в мировой практике. Белорусские врачи провели уникальную операцию 11-летнему ребенку. Сейчас состояние маленького пациента удовлетворительное, он идет на поправку. Уже самостоятельно может встать с кровати, а это большой прогресс для реабилитации после столь тяжелой операции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Елена, мама пациента РНПЦ детской хирургии:

У нас был здоровый ребенок, когда это случилось, для нас это было шоком. Но чтобы поддержать ребенка и жить эти четыре года, нужны были силы, терпение и поддержка врачей, которые все-таки дали нам надежду и шанс на жизнь.

Шанс на жизнь – это то, о чем все эти четыре года молили родители маленького Игоря. Ровно с той минуты, когда они узнали о редкой патологии ребенка. Торакоабдоминальная аневризма брюшной аорты. Жизнь мальчика каждую секунду висела на волоске. Под запретом любые виды активностей: бег, самокат, велосипед. А вот из обязательного – постоянный контроль медиков.

Елена:

Семь лет – это ребенок, которому хочется побегать, пошустрить, покататься на велосипеде, на самокате со своими сверстниками. В этом всем ограничения, поэтому ему в семь лет пришлось стать взрослым. На запросы в лучшие клиники Европы и Америки... отказались делать операцию.

Для наших врачей нет ничего невозможного. 10 часов операции, бригада из 10 человек – из них четыре хирурга. Сложность не только техническая. Только представьте, во время операции кровообращение нижней части туловища мальчика обеспечивалось за счет специального аппарата, то бишь искусственно. «Ребенок мог в любой момент умереть». Врач о состоянии мальчика с редким заболеванием, которому сделали операцию И вот только сейчас можно выдохнуть, самый тяжелый этап позади, что ни на есть филигранная работа. Сейчас мальчик на реабилитации. Уже самостоятельно встает с кровати, даже ходит по этажу больницы, а это прогресс, не скрывают врачи.

Людмила Евграфова, врач-кардиолог кардиохирургического отделения для детей:

Ребенок получает комбинированную медикаментозную терапию, антибиотики, антиагрегантную, антикоагулянтную терапию. Длительная требуется реабилитация. Он будет длительно наблюдаться у нас. Несмотря на небольшой возраст, глаза Игоря полны мужества и сил. А сам он во всю строит планы, чем займется после выписки.

За спасение жизни мальчика боролся и один из самых опытных кардиохирургов мира из Женевы – профессор Калангос. Или как его называют: ангел-хранитель детских сердец. Он прооперировал более 15 тысяч детей бесплатно. А белорусским врачам Калангос помогает второй раз. В прошлом году совместно прооперировали пятерых юных белорусов. На сей раз также пять сложнейших операций на сердце и сосудах. «Надеюсь, что через недельку мне уже станет получше». В Минске сделали уникальную операцию ребенку с аномалией Эбштейна

Аномалия Эбштейна – этот диагноз когда-то поставили Диане. Это редкий врожденный порок сердца, при котором трехстворчатый аортальный клапан смещен в полость правого желудочка, то есть расположен значительно ниже по току крови. А значит камера правого предсердия переполнена кровью, состояние ребенка может стать критическим в любую секунду. Но сейчас на сердце Дианы как никогда спокойно.

Сейчас состояние всех пяти прооперированных деток удовлетворительное, все идут на поправку. А это ли и не есть главное? В РНПЦ детской хирургии успешно провели сложнейшую операцию у ребенка с редкой болезнью