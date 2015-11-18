Первая в Беларуси безбарьерная игровая площадка открылась 18 ноября в Минске

Новости Беларуси. Первая в Беларуси безбарьерная игровая площадка открылась сегодня, 18 ноября, в Минске. Она стала подарком для детей с особенностями физического развития. Горка, рукоход, штурвал, кривое зеркало и зона отдыха спроектированы специально для детей-инвалидов. Все игровые элементы выполнены из мягких материалов и натурального дерева. Открытие этой площадки приурочено к 15-летию Республиканского реабилитационного центра.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Я вижу, какие здесь есть результаты, как сплоченно здесь работает коллектив над освоением новых методик в работе с ребятами по оказанию им помощи психологической, помощи в поддержании физического здоровья. И в целом в адаптации к жизни.

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