Гомельская область: капремонт обернулся жильцам общежития концом света и вселенским потопом

Новости Беларуси. Долгожданный капремонт обернулся для жителей пригорода Гомеля концом света и вселенским потопом, в прямом смысле. Жильцы общежития в агрогородке Ерёмино живут без света, с мокрыми потолками и стенами. Люди не могут даже нормально питаться: газа в доме нет, а электроплиты вывезли строители. Да и толку от них было бы немного, ведь свет в доме бывает всего пару часов в сутки. О капремонте, после которого нужен ремонт, расскажет корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Если бы не эти люди, то поверить, что кто-то здесь ночует, варит обеды и воспитывает детей было бы невозможно. Вода бежит потоками по стенам, потолкам на несколько этажей вниз. Затекает в электропроводку, распределительные щитки. Во время съёмок этого сюжета произошло короткое замыкание. Спустя час аварийная так и не приехала.

Жильцы говорят: крыша здесь текла всегда. Жаловались, писали местной власти все тридцать лет существования общежития. Наконец в августе строители появились. Но люди и подумать не могли, в какие проблемы для них выльется долгожданный ремонт.

Ася Воеводова:

Тут текло. Я ванны ставила. До второго этажа текло. Мне уже 80 лет, как я тут ремонт делать буду?

Татьяна Плешанкова:

Новая кухня разбухла, дверца не закрывается. Потолок течет, обои мокрые. Детей не покормить, ничего не сделать. Свет из-за этого отключается. Готовить негде. Это не жизнь - это выживание. Это существование, других слов нет.

Раньше на весь этаж общежития было две кухни, оборудованные шестью электроплитами. Плиты срезали и увезли: новых до сих пор нет. Да если бы и были, пользоваться ими невозможно. В аварийной службе уже отказываются выезжать по этому адресу.

Житель общежития:

У вас течет – ничего не будем делать, вот и весь ответ. А когда высохнет? Летом следующего года?

Рабочие на крыше вспомнить название организации, в которой работают, не смогли. Пролил свет на причины ситуации местный прораб.

Василий Станько, прораб ОАО «Гомельпромстрой»:

Надо где-то полгода ремонтировать, а мы, чтобы выиграть тендер, сократили сроки на три месяца. Поэтому без таких нюансов редко у нас обходится.

Для того чтобы выиграть тендер, подрядчик пообещал практически невозможное: сделать капремонт в два раза быстрее, да ещё и дешевле на миллиард двести миллионов. Странно, но заказчика в лице Гомельского райжилкомхоза, такие «сладкие» условия нисколько не насторожили.

Владимир Титов, начальник жилищного отдела Гомельского райжилкомхоза:

Как вам сказать. Они же рассчитывают свои силы, составляют смету.

Специалисты по технадзору констатируют: строители нарушили технологию. Ремонтировать кровлю они должны были с учётом погодных условий.

Игорь Ясько, инженер по техническому надзору Управления капитального строительства Гомельского района:

Нарушена организация работ. Как следствие, нарушена технология. И если технологию можно исправить, то нарушение организации работ вылилось в то, что вылилось.

В кабинетах разводят руками: мол, помочь жильцам на Сурганова, 5 сейчас нечем. Отселение не предусмотрено. Нужно просто переждать. А пока не помешает составить акты на весь понесённый ущерб. По закону возместить его должен будет не кто иной, как склонный к сокращениям и экономии подрядчик в лице «Гомельремстрой».