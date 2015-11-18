Новости Беларуси. 18 ноября в Гродно торжественно заложили памятный знак на месте строительства крытого футбольного манежа. Уникальное спортивное сооружение начнут возводить на территории бывшего детского лагеря в лесопарковой зоне. Сейчас там уже находится ледовый каток под сводами надувной конструкции. Подобную технологию используют и при строительстве футбольной площадки.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:

Мы открываем новую программу федерации футбола по строительству воздухоопорных манежей во всех областных центрах. Гродненская область проявила настойчивость, быстрее всех подобрала площадку, мы ее одобрили. Здесь хороший спортивный район. Видно сколько горожан посещает хоккей. И футбол не должен уступать зимнему виду спорта. Мы надеемся, что построенный футбольный манеж будет также полностью заполнен.

Новый футбольный комплекс будет включать игровое поле и трибуны, которые вместят тысячу человек. Зимой здесь будут тренироваться профессионалы и юные футболисты. В Гродно действуют несколько детских спортивных школ, в которых обучаются больше тысячи школьников. Играть в футбол смогут и простые горожане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Латош, заместитель директора детской спортивной школы «Неман»:

Для всего региона это долгожданное событие. Весь зимний период с сентября и по весну мы сможем закрыть тренировочный процесс. Помимо этого, огромное количество турниров. Уже забегая вперед, много договоренностей. Литва, Польша, Россия изъявляют к нам приехать.