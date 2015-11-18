В Минске открылась выставка начинающих художников: представлены работы в виде селфи

Новости Беларуси. От реализма до концептуального искусства. Сегодня, 18 ноября, в Минске начинающие художники представили свои работы. Автопортрет или ныне популярное среди молодёжи селфи стал, безусловно, одним из основных, но не главным направлением на вернисаже. Среди многообразия лиц и образов встречаются и довольно смелые решения. Это и отпечатки тела, и отражение своего «я» через предметы, формы и цвета.

Ольга Шкаруба, художник:

Возможности есть всегда. И те люди, которые стараются, работают, из работы обязательно увидят и оценят. Сейчас это намного проще стало, чем было раньше.

Рыгор Синица, председатель Белорусского союза художников:

Единственное требование – высокий профессионализм, вне зависимости от пластической формы выражения, от авторской стилистики. Здесь мы гарантируем полную свободу. Селфи – это не только сфотографировать себя любимого. Когда художник рисует пейзаж, он немного изображает самого себя. Что бы он не рисовал, что бы не делал –э то портрет автора.

Своими глазами увидеть работы начинающих художников можно будет до конца месяца. Кстати, фото на память или селфи на выставке только приветствуется.