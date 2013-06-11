Первая тренировка парадных расчетов ко Дню Независимости прошла в Минске

Новости Беларуси. Белорусские военные готовятся к праздничному параду. Он по традиции он пройдет 3 июля в День независимости у стелы «Минск – город-герой». А 11 июня прошла первая тренировка парадных расчетов.

Приготовления к праздничному параду входят в завершающую стадию. Военнослужащие Минского гарнизона начищают сапоги и амуницию, готовят к смотру действующую технику и ретро-образцы вооружения Великой Отечественной.

11 июня к генеральным репетициям на плацу Минской военной комендатуры приступили пешие войска. По традиции под звук барабанов открывать парад будут воспитанники суворовского училища.

Воспитанник Минского суворовского военного училища Суворовец Игорь Кардаш – уже не новичок парадной церемонии. Дружескими советами он помогает товарищам справиться с нагрузками и усталостью, хотя сам волнуется как в первый раз.

Игорь Кардаш, воспитанник Минского суворовского военного училища:

Переполняют огромные эмоции, испытываю гордость, огромную ответственность за себя, за своих товарищей, за свое училище. Осознаю, что для подготовки к параду надо приложить огромное количество сил.

Всего в 2013 году в марше пешей колонны примут участие более трех тысяч человек. В составе парадных расчетов – 19 коробок.

Иван Гордейчик, первый заместитель начальника Военной Академии Республики Беларусь:

На сегодняшний день мы работаем в плановом режиме. У нас плановая тренировка, согласно приказам Министра обороны, где мы проводим гарнизонные тренировки состава пеших колонн.

Год от года организаторы торжеств пытаются удивить минчан и гостей столицы. Но как всегда самым эффектным зрелищем парада войск будет выступление роты почетного караула. Для плац-концерта подготовлена новая программа, которая пока держится в секрете. Более 70 военнослужащих ежедневно по пять часов отрабатывают сложнейшие элементы выступления.

Шпарло Павел, командир роты почетного караула:

В этом году программа плац-концерта рассчитана примерно на 8-9 минут. В основу взяты принципиально новые приемы, отличающиеся в принципе от всех плац-концертов прошлых лет.

Военную мощь страны будут демонстрировать также боевая техника и авиация. Генеральные тренировки парада пройдут ночью 27 и 29 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.