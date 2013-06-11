Социальная парикмахерская, предоставляющая услуги со значительными скидками, открылась в Вилейке

Новости Беларуси. Социальная парикмахерская открылась в Вилейке. Специалисты местного центра соцобслуживания населения откликнулись на многочисленные предложения пенсионеров и многодетных семей. Новую прическу здесь можно сделать со значительной скидкой.

Парикмахерскую обустроили в пустующем помещении, приобрели необходимое оборудование и обеспечили специалистами. Услуга оказалась настолько популярной, что попасть в салон можно по записи.

Между тем, социальная парикмахерская открыта для пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей и инвалидов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Людмила Ясинская, специалист ГУ «Вилейский территориальный центр социального обслуживания населения»:

Поступало очень много пожеланий от инвалидов, пенсионеров, присоединились многодетные семьи к этим просьбам. Было решено открыть стационарную парикмахерскую. Она работает во второй половине дня. В первую половину дня по-прежнему продолжаем обслуживать нуждающихся на дому.

Николай Насодович, житель Вилейки:

Я первый раз только здесь. Мне друзья сказали, что здесь есть хорошая парикмахерская и можно сделать за меньшую цену. Я пришел и очень хорошо.

Галина Олехнович, жительница Вилейки:

Это здорово, конечно. Не сравнить цены в парикмахерской и здесь. Мастер замечательный.