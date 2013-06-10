Анатолий Рубинов: Реальных заданий централизованного тестирования в Интернете появиться не может

Новости Беларуси. Во время вступительной кампании особое внимание будет уделено справедливости и честности. Это 10 июня подчеркнули специалисты Государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в вузы и ссузы.

Централизованное тестирование стартует 14 июня. Первое – по белорусскому языку. Всего же абитуриенты смогут проверить свои знания по 14 предметам.

В 2013 году на ЦТ зарегистрировалось почти 117 тысяч человек. Продлится оно до 28 июня.

Для тех, кто по уважительной причине не смог прийти на тестирование, предусмотрен резервный день – 4 июля. Все испытания, как и в прошлые годы, начнутся в 11 утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Рубинов, председатель Государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в вузы и ссузы:

Заранее говорю: если что-то появится, это ложное, это фальшивка. Реальных заданий там появиться не может. Механизм отлажен таким образом (мы его тщательно проверяли), что они появиться просто не могут. Это исключено. Поэтому всякие игры, которые будут в Интернете, в «Одноклассниках» и так далее, – это все будет просто развлечение молодежи.

Пока преподаватели готовят аудитории, ответственные за проведение и контроль на испытаниях еще раз сверяют четкость отработанной схемы. Отмечают, за последние годы во время вступительной кампании не было ни одного коррупционного проявления.

Александр Якобсон, председатель Комитета Государственного Контроля Республики Беларусь:

Контроль со стороны комитета осуществляется много лет. Мы делаем все, чтобы, как говорится, и мышь не проскочила.

Барьер в виде проходных баллов в этом году подрастет. Для того чтобы подать документы для поступления в вуз, абитуриенты должны будут набрать не менее 10 баллов из ста возможных по русскому и белорусскому языку, 15 — по физике, химии, математике и биологии. Не меньше 20-ти по истории, географии и иностранным языкам.

Каждая страна разрабатывает свою схему контроля на вступительных испытаниях. Например, в Китае девушкам запрещено на экзамены надевать верхнюю часть нижнего белья как место, где можно спрятать подсказки. Конечно, на такие меры белорусские экзаменаторы не пойдут. Но исписанные формулами ногти, гарнитура в ухе и тому подобные ноу-хау точно не пройдут.

Николай Феськов, директор Республиканского института контроля знаний:

В любом случае подобный абитуриент будет удален, и он теряет право на повторную попытку поступать в текущем году.

Специалисты предупреждают: искать заранее ответы Централизованного тестирования в Интернете — пустая трата времени и сил.