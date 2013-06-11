11 июня Минск продолжит череду праздничных выпускных. Продажа спиртного ограничена

Новости Беларуси. На пороге взрослой жизни. Череду праздничных выпускных 11 июня продолжит столица. Прощаться со школой этим вечером будут более 10 тысяч минских старшеклассников.

Торжественные церемонии начнутся в семь вечера с вручения аттестатов, а затем уже бывших школьников ждет не менее волнующая часть праздника — прощальный бал.

За тем, чтобы торжества прошли без происшествий, будут следить усиленные наряды правоохранителей. Продажу спиртных напитков 11 июня ограничат. Запрещается приносить алкоголь и на выпускные вечера, а также использовать пиротехнику и запускать в небо фонарики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.