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11 июня Минск продолжит череду праздничных выпускных. Продажа спиртного ограничена

11 июня 2013 07:56
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Новости Беларуси. На пороге взрослой жизни. Череду праздничных выпускных 11 июня продолжит столица. Прощаться со школой этим вечером будут более 10 тысяч минских старшеклассников.

Торжественные церемонии начнутся в семь вечера с вручения аттестатов, а затем уже бывших школьников ждет не менее волнующая часть праздника — прощальный бал.

За тем, чтобы торжества прошли без происшествий, будут следить усиленные наряды правоохранителей. Продажу спиртных напитков 11 июня ограничат. Запрещается приносить алкоголь и на выпускные вечера, а также использовать пиротехнику и запускать в небо фонарики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Выпускной-2013 # Выпускной в Беларуси

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