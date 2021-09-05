Первая помощь при отравлении грибами и правила безопасного сбора. Это нужно знать каждому

Время грибов. Любители тихой охоты массово отправляются в леса. В этой связи специалисты в очередной раз напоминают: класть в лукошко необходимо только те лесные дары, в которых вы уверены, рассказали в программе «Плюс-минус» . К сожалению, отравление грибами нередко приводит к летальным исходам.

Татьяна Костян, врач-терапевт:

Осень – сезон грибов, в это время нередки отравления ими. Первые симптомы могут появиться как через 1,5-2 часа, так и отсрочено – через 6 и до 22 часов. Все зависит от ядовитости гриба и дозы съеденных человеком грибов.

Пострадавшему, если он находится в сознании, в первую очередь нужно либо вызвать врача, либо доставить его в ближайшую больницу. Если человек находится в сознании, ему необходимо дать три раза по два стакана воды комнатной температуры. Если есть рвота, то вызывать ее не нужно. При отсутствии рвоты вызвать ее механическим путем. После этого дать человеку любой адсорбент – это может быть активированный уголь черный, белый, энтеросгель либо смекта. До приезда скорой либо доставки пострадавшего в больницу необходимо постоянно давать ему жидкость во избежание обезвоживания.