Первая помощь при отравлении грибами и правила безопасного сбора. Это нужно знать каждому
Время грибов. Любители тихой охоты массово отправляются в леса. В этой связи специалисты в очередной раз напоминают: класть в лукошко необходимо только те лесные дары, в которых вы уверены, рассказали в программе «Плюс-минус». К сожалению, отравление грибами нередко приводит к летальным исходам.
Как избежать опасности, напомнит наш эксперт.
Татьяна Костян, врач-терапевт:
Осень – сезон грибов, в это время нередки отравления ими. Первые симптомы могут появиться как через 1,5-2 часа, так и отсрочено – через 6 и до 22 часов. Все зависит от ядовитости гриба и дозы съеденных человеком грибов.
Пострадавшему, если он находится в сознании, в первую очередь нужно либо вызвать врача, либо доставить его в ближайшую больницу. Если человек находится в сознании, ему необходимо дать три раза по два стакана воды комнатной температуры. Если есть рвота, то вызывать ее не нужно. При отсутствии рвоты вызвать ее механическим путем. После этого дать человеку любой адсорбент – это может быть активированный уголь черный, белый, энтеросгель либо смекта. До приезда скорой либо доставки пострадавшего в больницу необходимо постоянно давать ему жидкость во избежание обезвоживания.
Чтобы избежать отравления, необходимо придерживаться элементарных правил, то есть собирать те грибы, которые известны. Не собирать грибы у дороги, так как они хорошо впитывают яды, вблизи промышленных предприятий также не рекомендуется собирать, так как они впитывают легко тяжелые металлы. Нельзя собирать уже отрезанные грибы, червивые грибы, не пробовать сырые грибы.
Помимо того, что необходим правильный сбор, отравиться можно и уже готовыми грибами. Поэтому нужно правильное их хранение, приготовление и использование. Лучше ограничить прием грибов беременным, детям и людям старшего возраста, так как это может привести к необратимым последствиям.