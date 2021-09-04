«Бабушка, это Логишин, как?» Вот как посёлок принял областные «Дожинки»

Новости Беларуси. Брестская область 4 сентября отметила главный праздник хлеборобов – «Дожинки». Регион первым в стране завершил уборку зерновых и стал одним из лидеров по намолоту. Столицей земледельческого фестиваля в 2021 году стал небольшой городской поселок Логишин на Полесье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От традиционных ценных наград героям жатвы до подарков самому поселку – репортаж Галины Буро.

В национальных костюмах, со снопами из колосьев и увесистыми караваями из муки нового урожая по центральным улицам городского поселка Логишин. «Дожинки» – пожалуй, главный день в календаре праздников агрария. Брестская область первой в стране завершила уборочную. По заслугам и награды. Сертификат на новый трактор белорусского производства со сцены вручен одному из пинских предприятий.

Комбайнер Павел Хомич из Кобринского района окончание уборочной празднует уже в 43-й раз. Столько лет труда он отдал хозяйству. Рекорды намолотов росли не по дням, а по часам. Вот и наручные часы сегодня для него – государственная награда на память о пройденных километрах полей.

Павел Хомич, тракторист-машинист ОАО «Киселевцы»:

Заслуга семьи своей, потому что поддерживает жена, дети, а это очень благодарности стоит, потому что уборка, как говорит наш кладовщик, – это 40 дней и 40 ночей, потому что надо ночью вставать и ночью приходить.

Аграрии брестского региона признаются: за хлеб этого года волновались. Аномальные температуры, отсутствие осадков отразились на урожае, пришлось бороться за каждое зернышко, а убирать – при температуре в кабине +40°C. Намолотили чуть меньше зерна, чем в 2020 году, но миллионную отметку все же преодолели. Победителями жатвы стали Каменецкий, Жабинковский и Брестский районы.

Вячеслав Ковальчук, первый заместитель председателя Каменецкого райисполкома:

Мы имеем 120 тысяч тонн зерна при урожайности 44,8 центнера. Погода нас не баловала, но при соблюдении всех технологических вопросов можно получить неплохие результаты, что мы и сделали. Я хотел бы сегодня сказать огромное спасибо всем нашим людям, которые трудятся на Каменетчине.

В листе награжденных – почти 200 хлеборобов. Механизаторы, водители, агрономы, операторы – все те, кто в 2021 году сделали брестский регион одним из лидеров по намолоту зерна в стране.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Водители, это механизаторы, это все те люди, которые помогали убирать. Огромную нам помощь оказало МЧС в сохранности нашей техники при пожарных работах, милиция, которая сопровождала наши ночные передвижения. Это людской вклад, задор, который был на протяжении всей уборки. Результат – второй вал в республике, урожайность тоже достаточно хорошая – на уровне второго, третьего результата.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Благодаря производству зерна, производству животноводства, Брестчина сегодня ежегодно увеличивает экспортный потенциал страны. 25 % экспорта – это Брестчина. И с 5,8 миллиарда, вы представляете, какой объем на Брестчину. В этом году мы выросли на 109,6 %, за 7 месяцев продали на 3,5 миллиарда долларов продуктов питания на экспорт в 96 стран мира. Брестчина – 25 % или почти 900 миллионов долларов.

И по такому случаю улицы Логишина превратились в единый национальный карнавал. На солнце сверкают алым цветом известные на весь мир белорусские богатыри полей, по соседству предложат отведать сушеную по особому рецепту вишню, вырезать розы из овощей и сделать самую настоящую полесскую муку.

– Вкусные получаются из такой муки пироги?

– Естественно, потому что это натуральное. И, конечно, «Дожинки» – это хороший повод похорошеть малым населенным пунктам страны.

Галина Буро, корреспондент:

Местные жители говорят: Логишин теперь не узнать. К празднику здесь провели реконструкцию и ремонт важных объектов – от больницы до жилых домов. Появилась в поселке и новая зона отдыха – благоустроенный парк с беседками и коваными мостиками, а также со скульптурой волка, покровителя Логишина. Не забыли о ЗОЖе: на стадионе сделали воркаут-площадку, которая уже ни минуты не пустует. Для малышей – детскую площадку.

Я стою, все удивляюсь. Откуда здесь взялась речка? Здесь был дом. Мы приехали, даже наш внук, приезжаем, он просто в шоке: «Бабушка, это Логишин, как?» В общем, изумительно. Это просто респект полный.

Здесь сделали хорошо, красиво. А то здесь был мавзолей, дом какой-то стоял непонятный. Сделали красоту, парк немножко приукрасили, стадион сделали. Молодцы, спасибо.