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«Мы отслеживаем сразу возможные реакции». Как испытывают вакцину «Спутник V»

01 октября 2020 15:31
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Новости Беларуси. В Беларуси начались испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Добровольцами вызвались стать более 4 000 человек.  

«Мы отслеживаем сразу возможные реакции». Как испытывают вакцину «Спутник V»-1

Для участия в исследовании отобрали 100 человек. Они не должны были ранее болеть COVID-19. Медики также обращали внимание на другие перенесенные заболевания и отсутствие аллергических реакций.  

«Мы отслеживаем сразу возможные реакции». Как испытывают вакцину «Спутник V»-4

Дмитрий Пиневич, исполняющий обязанности министра здравоохранения Беларуси:  
Любые клинические испытания, тем паче иммунобиологических препаратов, очень строго регламентированы. Соответственно, несмотря на нашу такую достаточно сокращенную во времени дорожную карту, она была полностью насыщена мероприятиями, требующими безопасности.  

В Беларуси начали тестировать российскую вакцину «Спутник V». Комментарий Дмитрия Пиневича

«Мы отслеживаем сразу возможные реакции». Как испытывают вакцину «Спутник V»-7

Сергей Черняк, специалист по клиническим исследованиям (Россия):  
На этапе введения вакцины мы отслеживаем сразу возможные какие-то реакции. Этот период длится первые сутки активно, и потом в зависимости от календаря это может быть через 7 дней, 14 дней и так далее. Далее проводится еще один этап вакцинации. И таким же образом отслеживается состояние, в первую очередь, конечно же, клиническое состояние этих пациентов.  

«Мы отслеживаем сразу возможные реакции». Как испытывают вакцину «Спутник V»-10

Напомним, Беларусь – первая из зарубежных стран, где тестируют вакцину, разработанную российскими учеными. После успешного завершения испытаний наша страна также первой получит новый препарат.  

# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Сергей Черняк # Фотофакт

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