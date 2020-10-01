«Мы отслеживаем сразу возможные реакции». Как испытывают вакцину «Спутник V»

Новости Беларуси. В Беларуси начались испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Добровольцами вызвались стать более 4 000 человек.

Для участия в исследовании отобрали 100 человек. Они не должны были ранее болеть COVID-19. Медики также обращали внимание на другие перенесенные заболевания и отсутствие аллергических реакций.

Дмитрий Пиневич, исполняющий обязанности министра здравоохранения Беларуси:

Любые клинические испытания, тем паче иммунобиологических препаратов, очень строго регламентированы. Соответственно, несмотря на нашу такую достаточно сокращенную во времени дорожную карту, она была полностью насыщена мероприятиями, требующими безопасности. В Беларуси начали тестировать российскую вакцину «Спутник V». Комментарий Дмитрия Пиневича

Сергей Черняк, специалист по клиническим исследованиям (Россия):

На этапе введения вакцины мы отслеживаем сразу возможные какие-то реакции. Этот период длится первые сутки активно, и потом в зависимости от календаря это может быть через 7 дней, 14 дней и так далее. Далее проводится еще один этап вакцинации. И таким же образом отслеживается состояние, в первую очередь, конечно же, клиническое состояние этих пациентов.