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Более 200 учёных приедут в Минск на международную конференцию по биотехнологиям

01 июня 2023 11:45
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Новости Беларуси. В 2022 году объем производства биотехнологической продукции в нашей стране составил порядка 620 миллионов рублей. Об этом рассказала Эмилия Коломиец, генеральный директор научно-производственного объединения «Химический синтез и биотехнологии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более 200 учёных приедут в Минск на международную конференцию по биотехнологиям-1

Сегодня данное направление – одно из самых интенсивно развивающихся секторов мировой экономики. В Беларуси отрасль прогрессирует благодаря поддержке государства. Так, разработки белорусских ученых активно используют в фармацевтике, медицине, сельском хозяйстве и энергетике. Сейчас специалисты работают над созданием биоразлагаемых полимеров. Сырьем для них может стать молочная кислота. 

Более 200 учёных приедут в Минск на международную конференцию по биотехнологиям-4

Эмилия Коломиец, генеральный директор ГНПО «Химический синтез и биотехнологии»: 
Биотехнологии – это путь к «зеленой» экономике. Все то, где у нас есть проблемы, биотехнологии позволяют решать. Как в охране природы, сельском хозяйстве, так и в медицине. На сегодня медицинские технологии почти на 80 % уже базируются на биотехнологиях, сельское хозяйство – где-то на 50 %. 

Более 200 учёных приедут в Минск на международную конференцию по биотехнологиям-7

Центр вирусологии планируется к открытию в Национальной академии наук. На его реконструкцию и оснащение ушло полтора года. Основная задача объекта – разработка методов диагностики, лечения и создание вакцин в сжатые сроки. К слову, специалисты уже работают над двумя препаратами. Их прототипы планируют представить к концу 2023 года.

А уже на следующей неделе в Академии наук пройдет 13-я международная конференция «Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты». Обсудить перспективы развития данной отрасли и представить свои лучшие наработки приедут более 200 ученых. 

# Белорусская наука # общество # Эмилия Коломиец # Фотофакт

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