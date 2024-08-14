Перспектива и карьерный рост – почему молодые медики едут в регионы?

Начало августа – традиционно время первых рабочих будней у молодых специалистов. Еще вчера они были студентами вузов и учащимися колледжей, а уже сегодня полноценные сотрудники предприятий и учреждений. Какие условия сегодня созданы для молодежи, а также чем привлекает работа в небольших городах рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Молодую семью хирургов Татьяну и Андрея судьба свела на пятом курсе Гомельского медуниверситета. Она родом из Пинска, он брестчанин. Любовь к медицине и стремление помогать людям соединило пару узами брака. Первое место работы молодые хирурги выбирали основательно, однако перспективу и карьерный рост пара увидела именно в Несвижской центральной районной больнице.

Татьяна Власюк, врач-хирург Несвижской центральной районной больницы:

Нам предлагали несколько вариантов – в Пинск, мой родной город, и другие города Брестской области. Главврач Несвижской ЦРБ – мы с ней созванивались, она предложила более выгодные для нас с мужем условия. Поэтому мы решили, что на эти два года отправимся сюда. Сам город, историческая его часть и культурная нас очень привлекают, поэтому мы с большим удовольствием отправились сюда. По поликлинике, вообще, вопросов нет, работать очень приятно. Здесь чисто, ухожено, постоянно убирают. Есть возможности, куда обратиться – к другим специалистам. То есть нареканий, вопросов никаких нет, очень нам нравится. За последние несколько лет в Несвижскую центральную районную больницу пришли порядка 30 молодых специалистов, еще десятью медиками прирос штат в 2024 году. К работе приступили четыре молодых врача и шесть сотрудников со средним специальным образованием.