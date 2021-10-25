В Любанском лицее открыли новую специальность. Студенты смогут практиковаться в современных лабораториях
Новости Беларуси. В Любанском сельскохозяйственном лицее появились новые учебные лаборатории, установлено современное оборудование. Это позволит готовить практико-ориентированных специалистов. Теперь учащиеся смогут в полной мере отработать технологический процесс прямо на месте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Подробности в материале Анастасии Кончиц.
Новое оборудование дает возможность полноценной подготовки специалистов. Любанский район динамично развивается, открываются новые предприятия. Уже сейчас заявки поданы на 150 молодых специалистов. Чтобы удовлетворить потребность в квалифицированных кадрах на рынке труда, в лицее открыли новую специальность.
Сергей Евдокимчик, директор Любанского сельскохозяйственного профессионального лицея:
Ребята, которые пошли учиться на эту специальность, получат профессию токарь четвертого разряда и слесарь-ремонтник третьего разряда. В этом году набрали первую группу. Первое полугодие – теоретическая подготовка. После Нового года они будут практико-ориентированные, то есть заниматься на станках.
Подробности смотрите в видеоматериале.