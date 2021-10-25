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В Любанском лицее открыли новую специальность. Студенты смогут практиковаться в современных лабораториях

25 октября 2021 13:57
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Новости Беларуси. В Любанском сельскохозяйственном лицее появились новые учебные лаборатории, установлено современное оборудование. Это позволит готовить практико-ориентированных специалистов. Теперь учащиеся смогут в полной мере отработать технологический процесс прямо на месте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Подробности в материале Анастасии Кончиц.  

В Любанском лицее открыли новую специальность. Студенты смогут практиковаться в современных лабораториях-1

Новое оборудование дает возможность полноценной подготовки специалистов. Любанский район динамично развивается, открываются новые предприятия. Уже сейчас заявки поданы на 150 молодых специалистов. Чтобы удовлетворить потребность в квалифицированных кадрах на рынке труда, в лицее открыли новую специальность.  

В Любанском лицее открыли новую специальность. Студенты смогут практиковаться в современных лабораториях-4

Сергей Евдокимчик, директор Любанского сельскохозяйственного профессионального лицея:  
Ребята, которые пошли учиться на эту специальность, получат профессию токарь четвертого разряда и слесарь-ремонтник третьего разряда. В этом году набрали первую группу. Первое полугодие – теоретическая подготовка. После Нового года они будут практико-ориентированные, то есть заниматься на станках.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Профессии # общество # Анастасия Кончиц # Сергей Евдокимчик # Иван Ковалев # Иван Прыжок # Иван Лисицкий # Фотофакт

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