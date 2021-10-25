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Сколько денег потратят на объекты в Минске и Смолевичах? Известен общий объём инвестпрограммы

25 октября 2021 13:53
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Новости Беларуси. Общий объем инвестпрограммы Минска составит 913 миллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Эта сумма с учетом средств, которые направляются на объекты в городе-спутнике Смолевичи.  

Сколько денег потратят на объекты в Минске и Смолевичах? Известен общий объём инвестпрограммы-1

Всего на строительную сферу из средств бюджета выделяется почти 650 миллионов рублей. Включат и новые объекты. Так, 245 тысяч направят на реконструкцию территории яслей-сада № 48, еще часть средств пойдет на строительство жилья, снос защитного сооружения в составе комплекса стадиона «Динамо» и многофункциональный комплекс «Северный берег».  

# Государственная политика в сфере инвестиций # общество # Фотофакт

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