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Движение на развязке Дзержинского и Жукова снова открыли. Ремонт закончили раньше на неделю

25 октября 2021 13:55
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Новости Беларуси. Движение по эстакаде на развязке проспектов Дзержинского и Жукова открыли раньше запланированного срока, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ремонт на объекте начался 4 октября.  

Движение на развязке Дзержинского и Жукова снова открыли. Ремонт закончили раньше на неделю-1

Сначала на две недели перекрыли движение по эстакаде в направлении выезда из города. Однако вновь доступным для транспорта участок стал раньше заявленного срока. Когда движение там открыли, дорожники переместились на вторую половину моста, по которой организовали проезд в направлении центра города.  

Движение на развязке Дзержинского и Жукова снова открыли. Ремонт закончили раньше на неделю-4

Закончить работы и пустить транспорт на данном участке изначально планировалось к 1 ноября. В результате срок ремонта сокращен на неделю.  

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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