Движение на развязке Дзержинского и Жукова снова открыли. Ремонт закончили раньше на неделю

Новости Беларуси. Движение по эстакаде на развязке проспектов Дзержинского и Жукова открыли раньше запланированного срока, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ремонт на объекте начался 4 октября.
Новости Беларуси. Движение по эстакаде на развязке проспектов Дзержинского и Жукова открыли раньше запланированного срока, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ремонт на объекте начался 4 октября.
Сначала на две недели перекрыли движение по эстакаде в направлении выезда из города. Однако вновь доступным для транспорта участок стал раньше заявленного срока. Когда движение там открыли, дорожники переместились на вторую половину моста, по которой организовали проезд в направлении центра города.
Закончить работы и пустить транспорт на данном участке изначально планировалось к 1 ноября. В результате срок ремонта сокращен на неделю.