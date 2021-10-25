Движение на развязке Дзержинского и Жукова снова открыли. Ремонт закончили раньше на неделю

Новости Беларуси. Движение по эстакаде на развязке проспектов Дзержинского и Жукова открыли раньше запланированного срока, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ремонт на объекте начался 4 октября.

Сначала на две недели перекрыли движение по эстакаде в направлении выезда из города. Однако вновь доступным для транспорта участок стал раньше заявленного срока. Когда движение там открыли, дорожники переместились на вторую половину моста, по которой организовали проезд в направлении центра города.