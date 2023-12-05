«Перловку и гречку есть не будут». Чем можно подкармливать птиц зимой и как сделать кормушку?
Не забудьте зимой позаботиться о пернатых. В холода многие птички нуждаются в подкормке. Нужно знать, чем можно угощать пернатых, а что им категорически противопоказано.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития, общественный эколог Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Юрий Царев, ведущий:
Стоит ли пернатых зимой приучать к кормушкам? Люди бывают не очень обязательные, могут и забыть насыпать корм, а птицы будут ждать.
Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития, общественный эколог Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Мы и говорим о том, что надо быть более обязательными. Если сделали кормушку, то она должна быть с кормом, птицы привыкают к этому месту. Есть особенность по подкормке водоплавающих птиц, ученые не рекомендуют их подкармливать в различные сезоны года. Они привыкают к прикормке и забывают, что сами могут питаться. А вот певчие птицы весной спокойно переключаются на естественный корм.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Давайте про корм. Что лучше класть в кормушку?
Руслан Шайкин:
Зимой птички настолько нуждаются в еде, что из кормушки они могут есть разные корма, которые им даже не характерны. Например, не рекомендуется подкармливать певчих птиц различными хлебо-булочными изделиями. Это не природный корм. А различные семена – это для них привычный и натуральный корм. Синицы ни перловку, ни гречку есть не будут. Можно делать зерновую смесь. Например, семена подсолнечника – это идеальный корм для всех видов зимующих птиц. Можно добавить семена рапса, льняное семя.
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