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Белорусские лётчики осваивают новые Ми-35М в сложных метеоусловиях

05 декабря 2023 09:04
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Активные полеты авиации идут на аэродроме в Мачулищах. В небе действуют экипажи вертолетов и самолетов, в том числе недавно поступивших на вооружение белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские лётчики осваивают новые Ми-35М в сложных метеоусловиях-1

Когда на земле зимний коллапс, в небе погода открывает пилотам перспективы обучения. Метель, плохая видимость, низкая облачность не повод ограничивать полеты. Напротив, это возможность для летчиков повысить уровень мастерства по действиям в сложных метеоусловиях.

Белорусские лётчики осваивают новые Ми-35М в сложных метеоусловиях-4

Владимир Скоркин, командир авиационной базы:
В программе подготовки сейчас проходят сборы на класс. Основной упор делается на подготовку летчиков второго, первого класса. Летаем днем, ночью в приборных метеоусловиях, то есть оттачивание техники пилотирования полетов в облаках. Также происходят посадки на заснеженную полосу и на площадки самоподбора. Освоение идет планово, летный состав никаких трудностей не испытывает. Модификация близкая к Ми-24. Летный состав на сегодня практически на 90 % переучен по уровню подготовки на Ми-35.

Белорусские лётчики осваивают новые Ми-35М в сложных метеоусловиях-7

В ходе полетов идет активное освоение многоцелевых ударных Ми-35М. Эти вертолеты – модернизированная версия транспортно-боевого Ми-24. Новинка обладает рядом преимуществ: более мощные двигатели, цифровые прицелы, навигация, радиоэлектронное оборудование.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Владимир Скоркин # Фотофакт

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