Белорусские лётчики осваивают новые Ми-35М в сложных метеоусловиях

Активные полеты авиации идут на аэродроме в Мачулищах. В небе действуют экипажи вертолетов и самолетов, в том числе недавно поступивших на вооружение белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда на земле зимний коллапс, в небе погода открывает пилотам перспективы обучения. Метель, плохая видимость, низкая облачность не повод ограничивать полеты. Напротив, это возможность для летчиков повысить уровень мастерства по действиям в сложных метеоусловиях.

Владимир Скоркин, командир авиационной базы:

В программе подготовки сейчас проходят сборы на класс. Основной упор делается на подготовку летчиков второго, первого класса. Летаем днем, ночью в приборных метеоусловиях, то есть оттачивание техники пилотирования полетов в облаках. Также происходят посадки на заснеженную полосу и на площадки самоподбора. Освоение идет планово, летный состав никаких трудностей не испытывает. Модификация близкая к Ми-24. Летный состав на сегодня практически на 90 % переучен по уровню подготовки на Ми-35.