Более 28,5 тысячи иностранных студентов учатся в вузах Беларуси

Среди иностранцев растет популярность наших вузов. В Министерстве образования подсчитали: в университетах Беларуси профессию получают более 28,5 тысячи человек из КНР, СНГ и Африки. В целом 12 % студентов – гости из-за рубежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их привлекает качество получаемых знаний и перспективы успешного трудоустройства. Наряду с Китаем больше всего учащихся из Туркменистана и Узбекистана, в этом рейтинге стран Россия на четвертом месте. Самые востребованные специальности – медицинские (стоматология, лечебное дело, фармация), а также экономические, строительные и сельскохозяйственные.

Завершив учебу, многие решают вернуться на родину, чтобы работать по специальности. Но есть и те, кто остается в Беларуси. Экспорт образовательных услуг каждый год приносит в наш бюджет около 90 миллионов долларов.