Прямой эфир

Более 28,5 тысячи иностранных студентов учатся в вузах Беларуси

05 декабря 2023 08:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Среди иностранцев растет популярность наших вузов. В Министерстве образования подсчитали: в университетах Беларуси профессию получают более 28,5 тысячи человек из КНР, СНГ и Африки. В целом 12 % студентов – гости из-за рубежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 28,5 тысячи иностранных студентов учатся в вузах Беларуси-1

Их привлекает качество получаемых знаний и перспективы успешного трудоустройства. Наряду с Китаем больше всего учащихся из Туркменистана и Узбекистана, в этом рейтинге стран Россия на четвертом месте. Самые востребованные специальности – медицинские (стоматология, лечебное дело, фармация), а также экономические, строительные и сельскохозяйственные.

Завершив учебу, многие решают вернуться на родину, чтобы работать по специальности. Но есть и те, кто остается в Беларуси. Экспорт образовательных услуг каждый год приносит в наш бюджет около 90 миллионов долларов.

# Иностранные студенты в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Социальная инфраструктура и метро: вот что появится у жильцов «Минск-Мира» в ближайшем будущем
05 декабря 2023 07:38

Социальная инфраструктура и метро: вот что появится у жильцов «Минск-Мира» в ближайшем будущем

«Введено в эксплуатацию 102 тысячи квадратных метров». Как движется в Минске очередь нуждающихся в жилье?
05 декабря 2023 07:37

«Введено в эксплуатацию 102 тысячи квадратных метров». Как движется в Минске очередь нуждающихся в жилье?

Молодёжный форум организаций концерна «Беллесбумпром» принимает Минск
05 декабря 2023 07:05

Молодёжный форум организаций концерна «Беллесбумпром» принимает Минск