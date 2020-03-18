Прямой эфир

Период пребывания иностранцев в Беларуси увеличили до 90 дней

18 марта 2020 10:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В связи с введением рядом стран ограничительных мер, связанных с въездом граждан на их территорию, в Беларуси увеличен период для пребывания иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему закрывать границы не всегда выход? Мнение политиков ЕС

Период пребывания иностранцев в Беларуси увеличили до 90 дней -1

Продлевать срок нахождения гостей до 90 дней, а при необходимости и на более длительное время будут подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел. Оформить выездную визу можно и в Национальном аэропорту «Минск». Например, если путешественник об отмене своего рейса узнал непосредственно по приезду в аэропорт.

Период пребывания иностранцев в Беларуси увеличили до 90 дней -4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы даже не можем сказать, что произойдёт буквально через час». Где следить за ситуацией с коронавирусом в странах
18 марта 2020 09:33

«Мы даже не можем сказать, что произойдёт буквально через час». Где следить за ситуацией с коронавирусом в странах

Как изменится набережная в Бресте после реконструкции? Рассказывает главный архитектор города
18 марта 2020 09:32

Как изменится набережная в Бресте после реконструкции? Рассказывает главный архитектор города

В Беларуси клинические признаки коронавируса имеют 9 человек, у 37 – нет проявлений, ещё 5 – выписаны
18 марта 2020 09:17

В Беларуси клинические признаки коронавируса имеют 9 человек, у 37 – нет проявлений, ещё 5 – выписаны