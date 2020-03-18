Период пребывания иностранцев в Беларуси увеличили до 90 дней

Новости Беларуси. В связи с введением рядом стран ограничительных мер, связанных с въездом граждан на их территорию, в Беларуси увеличен период для пребывания иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продлевать срок нахождения гостей до 90 дней, а при необходимости и на более длительное время будут подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел. Оформить выездную визу можно и в Национальном аэропорту «Минск». Например, если путешественник об отмене своего рейса узнал непосредственно по приезду в аэропорт.