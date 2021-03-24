Пережиток прошлого или полезное дело: как минчане относятся к субботникам?

Новости Беларуси. В Минске стартовал месячник по наведению порядка после зимы. Как будут преображать столицу в 2021 году? Обсуждаем с заместителем генерального директора государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство». В студии «Большого города» Анастасия Воробьева. Илона Волынец, ведущая:

Само понятие «месячник», «субботник». Скептики, особенно представители молодого поколения скажут: «Это даже звучит как-то по-совковому. Кому нужны субботники – пережитки прошлого?» На ваш взгляд, это пережиток прошлого или полезное дело?

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Я считаю, что для города это полезное дело. Проводя ежегодно месячники по наведению порядка и благоустройству, жители города активно принимают участие, в том числе и в субботниках. Проявляют инициативу, много небезразличных граждан. Многие даже не дожидаясь мероприятия просто выходят на дворовую территорию в удобное для себя время и благоустраивают ее: разбивают цветочные клумбы, ставят декоративные ограждения. Ну и другую работу выполняют. Илона Волынец:

Вы сейчас говорите не о рабочих коллективах, студентах и школьниках, а просто о людях, которые делают это по велению души? Анастасия Воробьёва:

Да, и таких людей много в Минске.

Илона Волынец:

Еще у нас есть такая хорошая инициатива «Зеленый двор вместе!» Насколько она нашла отклик у минчан? Анастасия Воробьёва:

Уже не первый год проводится эта акция. В прошлом году поступило около 600 заявок, обращений от жителей с просьбой озеленить дворовые территории. Эти заявки рассматриваются и совместно с жителями выполняются работы по посадке деревьев и кустарников. Этот год не исключение – уже поступило около 90 заявок от жителей, ведутся работы по выполнению этих заявок. Илона Волынец:

Тем не менее находятся люди, которые считают, что «я плачу за уборку, почему еще сам должен выходить и что-то делать?»