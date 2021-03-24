Чаму беларускі драматург пісаў пад прозвішчам Крапіва, і які яшчэ невядомы псеўданім у яго быў?

Навіны Беларусі. «Ах ты, свінтус грандыёзус!» Напэўна, усе з маленства чулі гэты выраз, але адкуль ён пайшоў у народ? Вядома, належыць гэты перл, як і шматлікія іншыя, востраму пяру бацькі беларускай сатыры Кандрату Крапіве. Чаму Крапіва, і які яшчэ дагэтуль невядомы псеўданім меў знакаміты байкапісец і драматург? Ці шмат ён смяяўся ва ўласным жыцці? Як прайшоў чатыры вайны і самай моцнай зброяй абраў гумар? Праграма «Цэнтральны рэгіён» на СТБ прысвечана 125-годдзю адной з самых выбітных постацяў беларускай літаратуры. Яна Шыпко, карэспандэнт:

Якая легенда, адкуль прозвішча Крапіва?

Кірыл Глод, загадчык музея Кандрата Крапівы, выкладчык гісторыі Ўздзенскай СШ № 2 імя К. К. Крапівы:

Лічыцца, што Крапіва ўзяў сабе такі псеўданім, бо ён разлічваў на тое, што ён, яго творы будуць асацыявацца з фігурай чалавека, які не баіцца выказваць крытыку.

Я ў мастацкім агародзе толькі марная трава.

А якая? Смех, дый годзе: я – пякучка-крапіва.

Алена Атраховіч, кандыдат мастацтвазнаўства, унучка Кандрата Крапівы:

Па-першае, ён падбіраў матэрыялы для кожнага выдання, таксама і сам пісаў сатырычныя фельетоны, вершы. Цікава, што ён друкаваўся не толькі пад сваім прозвішчам, але ў яго быў асобны псеўданім, пад якім ён нярэдка друкаваўся ў выданні «Раздавім фашысцкую гадзіну». На першы погляд, вас можа здзівіць гэты псеўданім – Астапчук. Узнікае адразу пытанне – чаму менавіта такі псеўданім? Крапіва – зразумела, а чаму такі?