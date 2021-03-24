Прямой эфир

Чаму беларускі драматург пісаў пад прозвішчам Крапіва, і які яшчэ невядомы псеўданім у яго быў?

24 марта 2021 13:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. «Ах ты, свінтус грандыёзус!» Напэўна, усе з маленства чулі гэты выраз, але адкуль ён пайшоў у народ? Вядома, належыць гэты перл, як і шматлікія іншыя, востраму пяру бацькі беларускай сатыры Кандрату Крапіве. Чаму Крапіва, і які яшчэ дагэтуль невядомы псеўданім меў знакаміты байкапісец і драматург? Ці шмат ён смяяўся ва ўласным жыцці? Як прайшоў чатыры вайны і самай моцнай зброяй абраў гумар? Праграма «Цэнтральны рэгіён» на СТБ прысвечана 125-годдзю адной з самых выбітных постацяў беларускай літаратуры.  

Яна Шыпко, карэспандэнт:  
Якая легенда, адкуль прозвішча Крапіва?  

Чаму беларускі драматург пісаў пад прозвішчам Крапіва, і які яшчэ невядомы псеўданім у яго быў?-1

Кірыл Глод, загадчык музея Кандрата Крапівы, выкладчык гісторыі Ўздзенскай СШ № 2 імя К. К. Крапівы:  
Лічыцца, што Крапіва ўзяў сабе такі псеўданім, бо ён разлічваў на тое, што ён, яго творы будуць асацыявацца з фігурай чалавека, які не баіцца выказваць крытыку.  

Чаму беларускі драматург пісаў пад прозвішчам Крапіва, і які яшчэ невядомы псеўданім у яго быў?-4

Я ў мастацкім агародзе толькі марная трава.  
А якая? Смех, дый годзе: я – пякучка-крапіва.  

Чаму беларускі драматург пісаў пад прозвішчам Крапіва, і які яшчэ невядомы псеўданім у яго быў?-7

Алена Атраховіч, кандыдат мастацтвазнаўства, унучка Кандрата Крапівы:  
Па-першае, ён падбіраў матэрыялы для кожнага выдання, таксама і сам пісаў сатырычныя фельетоны, вершы. Цікава, што ён друкаваўся не толькі пад сваім прозвішчам, але ў яго быў асобны псеўданім, пад якім ён нярэдка друкаваўся ў выданні «Раздавім фашысцкую гадзіну». На першы погляд, вас можа здзівіць гэты псеўданім – Астапчук. Узнікае адразу пытанне – чаму менавіта такі псеўданім? Крапіва – зразумела, а чаму такі?  

Чаму беларускі драматург пісаў пад прозвішчам Крапіва, і які яшчэ невядомы псеўданім у яго быў?-10

Пра гэта ведаем толькі мы, самыя родныя. Справа ў тым, што ў вёсцы, Нізку, ёсць традыцыя – даваць мянушкі адзін аднаму. І зараз так ёсць. Там, чамусьці, спакон веку сям’ю Кандрата Крапівы называлі Астапавы ці Астапчукі. Чаму – ніхто не ведае, але і зараз гэтая мянушка захоўваецца.  

# Белорусские писатели # общество # Кірыл Глод # Алена Атраховіч # Яна Шипко # Кандрат Крапіва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Петришенко: профилактические меры позволили снизить преступность среди несовершеннолетних
24 марта 2021 11:59

Игорь Петришенко: профилактические меры позволили снизить преступность среди несовершеннолетних

«Нагло вмешиваются в наши дела». У Генконсульства Литвы собрались белорусы, возмущённые политикой соседней страны
24 марта 2021 11:41

«Нагло вмешиваются в наши дела». У Генконсульства Литвы собрались белорусы, возмущённые политикой соседней страны

Жительница Бреста: «Мы против возрождения фашизма, которое уже начинается»
24 марта 2021 11:22

Жительница Бреста: «Мы против возрождения фашизма, которое уже начинается»