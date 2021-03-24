Игорь Петришенко: профилактические меры позволили снизить преступность среди несовершеннолетних

Новости Беларуси. Профилактические меры позволили снизить преступность среди подростков. Это было отмечено 24 марта на заседании комиссии по делам несовершеннолетних в Совмине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот курс продолжат. Особое внимание уделят дальнейшей борьбе с алкоголизмом и наркоманией среди несовершеннолетних. Важный аспект также трудоустройство молодежи и проведение досуга.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Статистика прошлого года и у нас есть данные по февралю текущего, что тенденции позитивные, наблюдается снижение роста преступлений, совершенных несовершеннолетними. По итогам февраля на 5,6 % у нас идет снижение. В том числе есть также снижение и в плане привлечения несовершеннолетних к участию в преступлениях. Там тоже определенная тенденция к снижению.

Тем не менее нас это никоим образом не расхолаживает, и мы должны еще раз сегодня посмотреть, как реализуется комплекс мероприятий организационных и профилактических.