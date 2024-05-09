«Пережить эту трагедию удалось всего троим». В 1943 году фашисты сожгли деревню Шуневка

Они любили жизнь, но сгорели в пламени войны. 81 год назад с карты Докшицкого района исчезла деревня Шуневка. Здесь было 28 дворов и 70 жителей. Растили детей и поднимали урожай в колхозе «Красный воин», но мирную жизнь хлеборобов оборвала страшная война.

На рассвете 22 мая 1943-го сюда ворвались оккупанты. Женщин и стариков сгоняли в сарай. Тех, кто пытался вырваться из пылающего ада, догоняли немецкие пули. Остановить люциферов попыталась учительница небышенской школы Нина Семеновна Рудковская, которая владела немецким языком. Но силы были не равны, и она также стала жертвой. Чтобы скрыть следы злодеяний, гитлеровцы забросали колодец гранатами.

Ольга Таляренок, директор Бегомльского музея народной славы:

Пережить эту трагедию удалось всего троим людям. Владимир Рудковский, который нашел лаз в горящем сарае и под градом пуль смог добраться до леса. Константин Ананич и его семилетняя дочь Софья в это время находились в лесу. Они видели воочию, что здесь происходило. Константин понял, что не может помочь своим родственникам, у него здесь погибла семья. Лесными дорогами он побежал в соседнюю деревню Добрунь, предупредил местных жителей. Когда каратели ворвались в эту деревню, они ее сожгли полностью.

В ходе расследования дела о геноциде белорусского народа удалось установить, что в Докшицком районе оккупанты уничтожили 193 населенных пункта. Четыре так и не смогли восстановиться – Шуневка, Азарцы, Золотухи, Боровые.