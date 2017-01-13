Пережила своего друга всего на полгода: история рысей из войсковой части 3214

Новости Беларуси. Спецназ внутренних войск МВД ищет символ. Дело в том, что на протяжении долгих лет талисманом части была пара рысей. Годы взяли свое, и животных не стало.

Однако спецназовцы решили перестроить вольеры, сделать ремонт в питомнике и взять на содержание молодых котят рыси.

Заявку отправили в министерство лесного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:

Так повелось, что силовые подразделения себе в символы выбирают диких животных. У одних летучая мышь, у других волк или медведь. Ну а наш, белорусский спецназ выбрал своим символом бесшумную, ловкую и мужественную рысь. Она поселилась не только на шевронах бойцов…

… Но и на территории части 3214. 16 лет назад российские коллеги подарили бойцам подразделения пару хищников. С тех пор эти живые символы несли службу вместе с людьми.

Рысь-1и Рысь-2, их клички как военные позывные.

Однако век животных значительно короче человеческого, и несколько лет назад самец заболел.

Александр Бражицкий, начальник отделения идеологической работы войсковой части 3214:

Мы всячески старались его поддерживать, боролись за его жизнь до последнего вызывали. Ветеринаров и консультировались с врачом, делали какие-то уколы. Давали инъекции, витамины. Чем могли, тем, конечно и помогали.

Никита ухаживал за самкой, как он ее сам ласково называл, Рыськой, на протяжении последних восьми месяцев жизни всеобщей любимицы. На его глазах она усыхала и тосковала в одиночестве. И пережила своего друга всего на полгода.

Никита Хмелевский, стрелок роты № 8 специального назначения войсковой части 3214:

Она места себе не находила, почти не спала, постоянно бегала по клетке. Ей было очень тяжело. Не ела несколько дней, почти не ходила. Когда утром подошли к клетке, увидели, что ее не стало.