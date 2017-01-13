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Пережила своего друга всего на полгода: история рысей из войсковой части 3214

13 января 2017 19:37
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Новости Беларуси. Спецназ внутренних войск МВД ищет символ. Дело в том, что на протяжении долгих лет талисманом части была пара рысей. Годы взяли свое, и животных не стало.

Однако спецназовцы решили перестроить вольеры, сделать ремонт в питомнике и взять на содержание молодых котят рыси.

Заявку отправили в министерство лесного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:
Так повелось, что силовые подразделения себе в символы выбирают диких животных. У одних летучая мышь, у других волк или медведь. Ну а наш, белорусский спецназ выбрал своим символом бесшумную, ловкую и мужественную рысь. Она поселилась не только на шевронах бойцов…

… Но и на территории части 3214. 16 лет назад российские коллеги подарили бойцам подразделения пару хищников. С тех пор эти живые символы несли службу вместе с людьми.

Рысь-1и Рысь-2, их клички как военные позывные. 

Однако век животных значительно короче человеческого, и несколько лет назад самец заболел.

Александр Бражицкий, начальник отделения идеологической работы войсковой части 3214:
Мы всячески старались его поддерживать, боролись за его жизнь до последнего вызывали. Ветеринаров и консультировались с врачом, делали какие-то уколы. Давали инъекции, витамины. Чем могли, тем, конечно и помогали.

Никита ухаживал за самкой, как он ее сам ласково называл, Рыськой, на протяжении последних восьми месяцев жизни всеобщей любимицы. На его глазах она усыхала и тосковала в одиночестве. И пережила своего друга всего на полгода.

Никита Хмелевский, стрелок роты № 8 специального назначения войсковой части 3214:
Она места себе не находила, почти не спала, постоянно бегала по клетке. Ей было очень тяжело. Не ела несколько дней, почти не ходила. Когда утром подошли к клетке, увидели, что ее не стало.

Пережила своего друга всего на полгода: история рысей из войсковой части 3214-1

Рыси в этой части повсюду: на шевронах бойцов, на плакатах и даже на броне боевых машин. Такое количество нарисованных символов спецназа, частично восполняет отсутствие живых хищников – замену четвероногим бойцам пока не нашли.

Владимир Пархомчик, официальный представитель внутренних войск МВД Республики Беларусь:
В настоящее время командованием бригады войск решается ряд организационных и юридических вопросов, потому что мы имели все правовые основания для приобретения и содержания животных в части. Очень хотелось бы, чтобы этот вопрос был решен и в бригаде появились два новых бойца.

О том, что новых жителей здесь очень ждут, красноречивее всего говорят работы по расширению вольеров и эксклюзивные мини-домики для хищников.

Александр Бражицкий, начальник отделения идеологической работы войсковой части 3214:
Планируется еще одна такая будочка. Будет две маленьких и одна большая будка. Маленькие будут на втором ярусе стоять, большая – на первом, чтобы две рыськи могли вместе жить.

О том, поселятся ли новые жители вновь в военной части, узнаем позже. А пока остается любоваться и восхищаться работой бойцов спецназа, которые за годы наблюдений переняли все лучшее от своего хищного символа.

# общество # Дикие животные # Фотофакт # Алена Сырова # Александр Бражицкий # Никита Хмелевский # Владимир Пархомчик

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