Перевод и перемещение работников: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Кадровые манёвры. Как правильно перестроиться на другую рабочую полосу? Вопросы перевода и перемещения работников обсуждали в программе «Открытый разговор» главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» Елена Горлач и адвокат Минской городской коллегии адвокатов Надежда Ковалёва.
После перевода уменьшилась зарплата: должны ли компенсировать?
Чем отличается перевод на работе от перемещения?
«Заставить человека перевестись не может не один наниматель»
Что делать, если работника понижают в должности, а он с этим не согласен?
Что выгоднее: уйти на новое место работы переводом или уволиться с прежнего?