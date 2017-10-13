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Перевод и перемещение работников: «Открытый разговор»

13 октября 2017 15:55
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Новости Беларуси. Кадровые манёвры. Как правильно перестроиться на другую рабочую полосу? Вопросы перевода и перемещения работников обсуждали в программе «Открытый разговор» главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» Елена Горлач и адвокат Минской городской коллегии адвокатов Надежда Ковалёва.

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# общество # Работа в Беларуси

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Кто может быть руководителем госструктуры?
13 октября 2017 15:55

Кто может быть руководителем госструктуры?

Что выгоднее: уйти на новое место работы переводом или уволиться с прежнего?
13 октября 2017 15:55

Что выгоднее: уйти на новое место работы переводом или уволиться с прежнего?

Что делать, если работника понижают в должности, а он с этим не согласен?
13 октября 2017 15:55

Что делать, если работника понижают в должности, а он с этим не согласен?