Что выгоднее: уйти на новое место работы переводом или уволиться с прежнего?

Новости Беларуси. Как лучше оформить переход на работу в другую организацию, рассказали в программе «Открытый разговор».
Елена Горлач, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:
Перевод, наверное, даёт больше гарантий для трудоустройства, чем увольнение по соглашению сторон, либо по истечению срока контракта, и устройство на другое место работы.
Илона Волынец, СТВ:
Тогда не нужно ждать полгода, чтобы уйти в отпуск, да?
Елена Горлач:
Да, конечно.
Есть ряд гарантий, которые сохраняются за работником, который переведён.
И, опять-таки, гарантия по приёму на работу содержится в Трудовом кодексе, то есть, наниматель не может отказать работнику в приёме на работу, когда он уже дал согласие на его перевод.