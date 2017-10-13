Кто может быть руководителем госструктуры?

Новости Беларуси. Какие есть ограничения для претендентов на руководящую должность, рассказали в программе «Открытый разговор».
Надежда Ковалёва, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:
Ограничений, на самом деле, очень много. В первую очередь, мы должны открыть соответствующие законодательные акты и посмотреть, каким образом назначается то или иное должностное лицо на должность.
Илона Волынец, СТВ:
То есть, всё индивидуально, в зависимости от сферы, от профессии?
Елена Горлач, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:
И от формы собственности, в том числе.
Надежда Ковалёва:
Ведь у нас даже на законодательном уровне определено, кто может быть директором, руководителем.
Это может быть лицо, имеющее высшее образование и имеющее стаж определённый работы, как правило, это – 5 лет.
При этом, конечно, предусматривается возможность отступления от этого правила, но, всё-таки, это правило существует и его придерживаются.