Кто может быть руководителем госструктуры?

Новости Беларуси. Какие есть ограничения для претендентов на руководящую должность, рассказали в программе «Открытый разговор».

Надежда Ковалёва, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Ограничений, на самом деле, очень много. В первую очередь, мы должны открыть соответствующие законодательные акты и посмотреть, каким образом назначается то или иное должностное лицо на должность.

Илона Волынец, СТВ:

То есть, всё индивидуально, в зависимости от сферы, от профессии?

Елена Горлач, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:

И от формы собственности, в том числе.

Надежда Ковалёва:

Ведь у нас даже на законодательном уровне определено, кто может быть директором, руководителем.

Это может быть лицо, имеющее высшее образование и имеющее стаж определённый работы, как правило, это – 5 лет.

При этом, конечно, предусматривается возможность отступления от этого правила, но, всё-таки, это правило существует и его придерживаются.