Большой театр приглашает на открытую репетицию оперы Чайковского «Орлеанская дева»

А сегодня об этом поговорим с народным артистом Российской Федерации, режиссером и постановщиком оперы Георгием Георгиевичем Исаакияном, художественным руководителем Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац.

Как рождается чудо? Получить ответ на этот вопрос можно завтра, 25 мая, в день рождения Большого театра Беларуси. Зрителей приглашают на открытую репетицию премьерного спектакля оперы Чайковского «Орлеанская дева».

Георгий Исаакян, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. Сац:

Надо честно признаться, что это было предложение Большого театра Беларуси, на которое я с огромной радостью отозвался. Потому что для меня вообще оперная музыка Чайковского определяющая в моей жизни. Вообще-то, так получилось, что Чайковский мой небесный покровитель.

Я учился в десятилетке имени Чайковского при Ереванской консерватории и 20 сезонов прослужил в Пермском театре имени Чайковского. И мой первый большой спектакль как приглашенного режиссера был «Пиковая дама» Петра Ильича Чайковского. И «Орлеанская дева» много лет шла, пожалуй, в единственном театре в Советском Союзе, именно в Перми. Потому что театр имени Чайковского, и мы открывали каждый сезон этим старым спектаклем, еще сделанным в конце 60-х годов. Но я помню этот восторг, каждый раз соприкосновение с этой оперой.

Она редко идет, потому что ставит перед труппой какие-то невероятные задачи по сложности исполнения. И честь и хвала тому театру, который решается взяться за это название.