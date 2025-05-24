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Большой театр приглашает на открытую репетицию оперы Чайковского «Орлеанская дева»

24 мая 2025 11:49
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Как рождается чудо? Получить ответ на этот вопрос можно завтра, 25 мая, в день рождения Большого театра Беларуси. Зрителей приглашают на открытую репетицию премьерного спектакля оперы Чайковского «Орлеанская дева». 

А сегодня об этом поговорим с народным артистом Российской Федерации, режиссером и постановщиком оперы Георгием Георгиевичем Исаакияном, художественным руководителем Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац. 

Большой театр приглашает на открытую репетицию оперы Чайковского «Орлеанская дева»-2

Георгий Исаакян, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. Сац:
Надо честно признаться, что это было предложение Большого театра Беларуси, на которое я с огромной радостью отозвался. Потому что для меня вообще оперная музыка Чайковского определяющая в моей жизни. Вообще-то, так получилось, что Чайковский мой небесный покровитель. 

Я учился в десятилетке имени Чайковского при Ереванской консерватории и 20 сезонов прослужил в Пермском театре имени Чайковского. И мой первый большой спектакль как приглашенного режиссера был «Пиковая дама» Петра Ильича Чайковского. И «Орлеанская дева» много лет шла, пожалуй, в единственном театре в Советском Союзе, именно в Перми. Потому что театр имени Чайковского, и мы открывали каждый сезон этим старым спектаклем, еще сделанным в конце 60-х годов. Но я помню этот восторг, каждый раз соприкосновение с этой оперой. 

Она редко идет, потому что ставит перед труппой какие-то невероятные задачи по сложности исполнения. И честь и хвала тому театру, который решается взяться за это название.

Подробнее в видеоматериале.

# Большой театр оперы и балета в Минске

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