Что делать, если работника понижают в должности, а он с этим не согласен?

Новости Беларуси. Какие права есть у работника, который хочет остаться на своём месте, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:

Понизить в должности наниматель имеет право? Без предупреждения и основания?

Надежда Ковалёва, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Просто так ничего сделать не получится.

Если согласия работника не будет, то тогда и понижение в должности тоже невозможно.

Ведь понижение, по сути – это поручение работы работнику, уже не обусловленное его трудовым договором в настоящее время. Это – иная работа, которая отличается по своему объёму, содержанию от трудовой функции, выполняемой в настоящее время.

Илона Волынец:

А как тогда работнику обжаловать своё понижение?

Елена Горлач, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:

Руководитель для начала должен принять решение провести аттестацию работника. И тогда уже, на основании решения аттестационной комиссии, чтоб не увольнять человека в связи с несоответствием занимаемой должности, наниматель вправе ему предложить перевод на должность, с которой он может справиться.

Илона Волынец:

А, если человек, всё-таки, не согласен? Каковы его действия? Писать докладную записку?

Что делать?

Надежда Ковалёва:

Защищать свои интересы в судебном порядке. Нужно обязательно учитывать – это производственная необходимость, либо временный перевод. Если имеет место быть один из этих двух случаев, выполнять работу нужно. Если это – незаконный перевод, который не касается этих двух случаев, к выполнению работы работник имеет право не приступать. В таком случае, прогула в его действиях усмотрено не будет.