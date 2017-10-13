Что делать, если работника понижают в должности, а он с этим не согласен?

Новости Беларуси. Какие права есть у работника, который хочет остаться на своём месте, рассказали в программе «Открытый разговор».
Илона Волынец, СТВ:
Понизить в должности наниматель имеет право? Без предупреждения и основания?
Надежда Ковалёва, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:
Просто так ничего сделать не получится.
Если согласия работника не будет, то тогда и понижение в должности тоже невозможно.
Ведь понижение, по сути – это поручение работы работнику, уже не обусловленное его трудовым договором в настоящее время. Это – иная работа, которая отличается по своему объёму, содержанию от трудовой функции, выполняемой в настоящее время.
Илона Волынец:
А как тогда работнику обжаловать своё понижение?
Елена Горлач, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:
Руководитель для начала должен принять решение провести аттестацию работника. И тогда уже, на основании решения аттестационной комиссии, чтоб не увольнять человека в связи с несоответствием занимаемой должности, наниматель вправе ему предложить перевод на должность, с которой он может справиться.
Илона Волынец:
А, если человек, всё-таки, не согласен? Каковы его действия? Писать докладную записку?
Что делать?
Надежда Ковалёва:
Защищать свои интересы в судебном порядке. Нужно обязательно учитывать – это производственная необходимость, либо временный перевод. Если имеет место быть один из этих двух случаев, выполнять работу нужно. Если это – незаконный перевод, который не касается этих двух случаев, к выполнению работы работник имеет право не приступать. В таком случае, прогула в его действиях усмотрено не будет.