«Гродно-93» сравнял счёт в финальной серии ЧБ по баскетболу

Дмитрий Кузьмин, главный тренер БК «Гродно-93»:

Матч был тяжелый, для нас как последний, поэтому очень нужна была победа. Ребята настраивались, но я хочу отметить, что «Минск» очень хорошая команда, молодые, голодные до побед, с ними тяжело играть. Что мы сегодня выиграли, пока ничего не решает, все решится в Лиде. Думаю, что и мы, и «Минск» будем настраиваться одинаково на победу, поэтому там победит сильнейший.