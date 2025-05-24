«Гродно-93» сравнял счёт в финальной серии ЧБ по баскетболу
«Гродно-93» сравнял счет в финальной серии чемпионата страны по баскетболу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
В четвертом матче в столичном Дворце спорта гости нанесли поражение «Минску». Приезжие баскетболисты здорово стартовали, взяв первую четверть с перевесом в 7 очков. За оставшееся время просто сохранили задел. Финальный результат. Таким образом, обладатель золота определится по итогам последней, пятой битвы.
Дмитрий Кузьмин, главный тренер БК «Гродно-93»:
Матч был тяжелый, для нас как последний, поэтому очень нужна была победа. Ребята настраивались, но я хочу отметить, что «Минск» очень хорошая команда, молодые, голодные до побед, с ними тяжело играть. Что мы сегодня выиграли, пока ничего не решает, все решится в Лиде. Думаю, что и мы, и «Минск» будем настраиваться одинаково на победу, поэтому там победит сильнейший.
Даниил Борисевич, игрок БК «Гродно-93»:
Мы сильно настраивались на эту игру, очень хотели перевести матч в Лиду, мы это сделали. Просто показали свою игру, в которую можем играть, без всякой мудрежки, без взятия на себя слишком многого. В командный баскетбол сыграли, победили.