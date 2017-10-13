Новости Беларуси. Что может быть основанием для перевода сотрудника, рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Горлач, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:

Мы имеем несколько видов перевода. Это – переводы постоянные на другую работу, например, к другому нанимателю, или у того же нанимателя, но на другую работу. И есть временные переводы, когда человеку может поручаться работа, не отвечающие его основной функции.

Есть ещё временные переводы в случае простоя.

Надо понимать, что заставить человека перевестись не может не один наниматель. Перевод есть воля человека.