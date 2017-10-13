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Чем отличается перевод на работе от перемещения?

13 октября 2017 15:54
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Новости Беларуси. Имеет ли право наниматель без объяснения причин перевести работника с одной должности на другую, рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Горлач, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:
При переводе изменяется трудовая функция – либо наниматель, либо местность, куда человек переводится. При перемещении трудовая функция не меняется. То есть, меняется структурное подразделение, агрегат, либо механизм.

Главным различием перевода и перемещения является то, что перевод производится только с согласия работника.

Перемещение – так и написано в норме закона – производится без согласия работника. Единственное, что наниматель должен обосновать организационные, производственные, экономические причины. И в том, и в другом случае поручаемая работа должна быть не противопоказана работнику по состоянию здоровья.

Надежда Ковалёва, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:
Здесь нужно отталкиваться от того, какую работу будет выполнять работник по переводу. Требует ли она каких-то специальных познаний, квалификации, определённого допуска. И также необходимо учитывать медицинскую составляющую.

Перевод и перемещение работников: «Открытый разговор»

# общество # Работа в Беларуси

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