Чем отличается перевод на работе от перемещения?

Новости Беларуси. Имеет ли право наниматель без объяснения причин перевести работника с одной должности на другую, рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Горлач, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:

При переводе изменяется трудовая функция – либо наниматель, либо местность, куда человек переводится. При перемещении трудовая функция не меняется. То есть, меняется структурное подразделение, агрегат, либо механизм.

Главным различием перевода и перемещения является то, что перевод производится только с согласия работника.

Перемещение – так и написано в норме закона – производится без согласия работника. Единственное, что наниматель должен обосновать организационные, производственные, экономические причины. И в том, и в другом случае поручаемая работа должна быть не противопоказана работнику по состоянию здоровья.

Надежда Ковалёва, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Здесь нужно отталкиваться от того, какую работу будет выполнять работник по переводу. Требует ли она каких-то специальных познаний, квалификации, определённого допуска. И также необходимо учитывать медицинскую составляющую.