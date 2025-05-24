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Внучка Миная Шмырёва на последнем звонке: калі ў нас такія дзеці, то у нашай краіны ёсць будучыня

24 мая 2025 11:41
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В школах 24 мая звенит последний звонок. Это особенный день для 56 тысяч выпускников. Впереди самый сложный период – экзамены, поступление. А пока праздник в школьном дворе, торжественные линейки. Рядом друзья, родители и учителя, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внучка Миная Шмырёва на последнем звонке: калі ў нас такія дзеці, то у нашай краіны ёсць будучыня-2

Момент одновременно радостный и немного грустный: еще чуть-чуть – и ученики навсегда простятся со школой. На торжественной линейке 73-й столичной школы – 25 выпускников. Трое из них – золотые медалисты. Напутственные слова произнесли педагоги, родители и почетные гости.

Внучка Миная Шмырёва на последнем звонке: калі ў нас такія дзеці, то у нашай краіны ёсць будучыня-4

Ирина Князева, внучка Героя Советского Союза – Миная Шмырева:
Калі ў нас такія дзеці, то ў нас, у нашай краіны есць будучыня. Яны ўсе маюць такі патрыятычны кірунак. І, канешне ж, накіраванае перш за ўсе на тое, што мы, беларусы, мірны людзі. І наша нацыя заўсёды была міратворчы.

Внучка Миная Шмырёва на последнем звонке: калі ў нас такія дзеці, то у нашай краіны ёсць будучыня-6

Ян Подолинский, учащийся средней школы № 73 Минска имени М.Ф. Шмырева:
Для меня было это большой честью – дать последний звонок и завершить свой путь здесь, в этой школе. Момент был довольно волнительный, руки очень тряслись, небольшой тремор, я чуть не выронил этот звонок.

Вечером всех 11-классников столицы ждет большой праздник: общегородской «Последний звонок» развернется на площадке «Минск-Арены». На сцену выйдут свыше полутысячи участников – творческие коллективы и сольные исполнители.

# Выпускной # Школьники

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