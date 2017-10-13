После перевода уменьшилась зарплата: должны ли компенсировать?

Новости Беларуси. На что может рассчитывать работник, если после перевода потерял в зарплате, рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Горлач, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:

В Трудовом кодексе есть норма, что работник, который вследствие перемещения потерял в заработной плате, она уменьшилась не по его вине – наниматель обязан ему доплачивать до средней заработной платы в течение 2 месяцев со дня перемещения. То есть, такое право есть у работника и такая обязанность есть у нанимателя.