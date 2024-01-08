Наталья Кочанова встретилась с послом Палестины

Белорусские парламентарии и дальше продолжат предпринимать меры, направленные на скорейшее разрешение конфликта на Ближнем Востоке, в том числе призывать к этому международное сообщество, заявила Наталья Кочанова в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина в нашей стране.

Председатель Совета Республики подчеркнула, что Беларусь в свое время также пережила подобную трагедию, поэтому даже спустя 80 лет после освобождения от немецко-фашистских захватчиков наш народ особо остро чувствует ужас военного лихолетья и сопереживает всем жертвам противоборствующих сторон. С начала боевых действий официальный Минск эвакуировал 40 граждан Беларуси и членов их семей, оказал помощь шести обучающимся у нас студентам из сектора Газа.