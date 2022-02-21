Переписать правду о войне равносильно оскорблению памяти белорусов. Что изменится в Конституции?

Якія змены прапанаваны для абнаўлення Канстытуцыі, у чым сутнасць паправак і якія перспектывы мае на ўвазе праект? Напярэдадні рэферэндуму мы расказваем пра тое, што павінен ведаць кожны беларус.

Навіны Беларусі. Менш за тыдзень застаецца да таго, як кожны з нас скажа сваё «за» ці «супраць». Выбар, які можа змяніць будучыню краіны, патрабуе абдуманага вырашэння, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Ксенія Худалей, палітычны аглядальнік:

Конституция как есть и как может быть. Чтобы осознанно выбирать «за» или «против», это должен знать каждый участник референдума.

Статья 15 – наша история. В действующей Конституции говорится: «Государство ответственно за сохранение историко-культурного и духовного наследия, свободное развитие культур всех национальных общностей, проживающих в Республике Беларусь».

Какие изменения предлагает обновленный проект? В статье может появиться дополнительная формулировка: «Государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны».