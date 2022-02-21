Прямой эфир

Палітычны парадак дня ўсё часцей становіцца трэндам у TikTok. Што трэба прывіваць дзецям у школе, абмеркавалі ў Мінску

21 февраля 2022 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Інфармацыйная кампанія, накіраваная супраць Беларусі і Расіі, нарастае з кожным тыднем, калі не з кожным днём. Да такой высновы прыйшлі ўдзельнікі сустрэчы за круглым сталом, якую арганізавалі пры садзейнічанні Клуба галоўных рэдактараў і экспертаў «Друзья – Сябры», паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.  

Палітычны парадак дня ўсё часцей становіцца трэндам у TikTok. Што трэба прывіваць дзецям у школе, абмеркавалі ў Мінску-1

Як адзначылі яго ўдзельнікі, атака вядзецца скаардынавана. Таму важна супольна адказваць на пагрозы. На сустрэчы абмеркавалі новыя стандарты ў журналістыцы, фэйкавую інфармацыю ў Сетцы і адсутнасць зваротнай сувязі з краінамі ЕС. Асаблівая ўвага была нададзена падрастаючаму пакаленню. Правільную сістэму прыярытэтаў і свядомы падыход да інфармацыі трэба прывіваць яшчэ ў школе. Палітычны парадак дня ўсё часцей становіцца трэндам у TikTok. Маладыя людзі прыходзяць туды не толькі паўдзельнічаць у чэленджах, але і дэманстраваць сваю ўласную палітычную пазіцыю.  

# Государственная информационная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какие дня благоприятны для посева и внесения удобрений? Лунный календарь садовода на последнюю неделю февраля
21 февраля 2022 14:26

Какие дня благоприятны для посева и внесения удобрений? Лунный календарь садовода на последнюю неделю февраля

Как подготовиться к началу дачного сезона? Вот что важно сделать в конце февраля
21 февраля 2022 14:24

Как подготовиться к началу дачного сезона? Вот что важно сделать в конце февраля

Чем холоднее 21 февраля, тем теплее будет в марте. Народные приметы на последнюю неделю зимы
21 февраля 2022 14:23

Чем холоднее 21 февраля, тем теплее будет в марте. Народные приметы на последнюю неделю зимы