Палітычны парадак дня ўсё часцей становіцца трэндам у TikTok. Што трэба прывіваць дзецям у школе, абмеркавалі ў Мінску

Як адзначылі яго ўдзельнікі, атака вядзецца скаардынавана. Таму важна супольна адказваць на пагрозы. На сустрэчы абмеркавалі новыя стандарты ў журналістыцы, фэйкавую інфармацыю ў Сетцы і адсутнасць зваротнай сувязі з краінамі ЕС. Асаблівая ўвага была нададзена падрастаючаму пакаленню. Правільную сістэму прыярытэтаў і свядомы падыход да інфармацыі трэба прывіваць яшчэ ў школе. Палітычны парадак дня ўсё часцей становіцца трэндам у TikTok. Маладыя людзі прыходзяць туды не толькі паўдзельнічаць у чэленджах, але і дэманстраваць сваю ўласную палітычную пазіцыю.