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Перепись населения Беларуси пройдёт с 4 по 30 октября

10 сентября 2019 17:08
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Новости Беларуси. 12 500 человек будут обеспечивать проведение переписи населения Беларуси, которая пройдет с 4 по 30 октября 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О ходе подготовки к важнейшему событию говорили в Совете Министров.

Перепись населения Беларуси пройдёт с 4 по 30 октября -1

До 16 сентября предстоит набрать квалифицированный персонал, который пройдёт обучение, чтобы в последствие корректно провести опросы, заполнить анкеты и обработать данные.

Перепись населения Беларуси пройдёт с 4 по 30 октября -4

Перепись населения Беларуси пройдёт с 4 по 30 октября -6

Процесс будет максимально автоматизирован, переписчики будут работать с планшетами, сейчас тестируют программное обеспечение. Но всё же эксперты прогнозируют, что абсолютное большинство белорусов предпочтет использовать возможность самопереписи через единую межбанковскую систему идентификации или специальное приложение. Таким образом, сэкономив свое время.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Выбрали межбанковскую систему идентификации ввиду того, что порядка 70 % так или иначе зарегистрированы в этой системе. У нас предусмотрено временное получение кодов для проведения переписи и безболезненно пройти интернет-перепись с использованием нашего приложения.
Система позволяет предзаполнить переписной лист. Что касается населения по МСИ, то это 70 %, что касается населения, которое пожелало переписаться по интернету, – это 25-30 %.

Перепись населения Беларуси пройдёт с 4 по 30 октября -9

Перепись населения в нашей стране проходит раз в 10 лет. Полученные данные позволяют узнать точное число жителей нашей страны, их возраст, исходя из этого планировать расходы бюджета, прогнозировать развитие страны. По результатам переписи 2009 года нас с вами насчитали около 9,5 миллионов.

# Государственная социальная политика # общество # Инна Медведева # Фотофакт

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