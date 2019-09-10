Перепись населения Беларуси пройдёт с 4 по 30 октября

Новости Беларуси. 12 500 человек будут обеспечивать проведение переписи населения Беларуси, которая пройдет с 4 по 30 октября 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О ходе подготовки к важнейшему событию говорили в Совете Министров.

До 16 сентября предстоит набрать квалифицированный персонал, который пройдёт обучение, чтобы в последствие корректно провести опросы, заполнить анкеты и обработать данные.

Процесс будет максимально автоматизирован, переписчики будут работать с планшетами, сейчас тестируют программное обеспечение. Но всё же эксперты прогнозируют, что абсолютное большинство белорусов предпочтет использовать возможность самопереписи через единую межбанковскую систему идентификации или специальное приложение. Таким образом, сэкономив свое время.





Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Выбрали межбанковскую систему идентификации ввиду того, что порядка 70 % так или иначе зарегистрированы в этой системе. У нас предусмотрено временное получение кодов для проведения переписи и безболезненно пройти интернет-перепись с использованием нашего приложения.

Система позволяет предзаполнить переписной лист. Что касается населения по МСИ, то это 70 %, что касается населения, которое пожелало переписаться по интернету, – это 25-30 %.