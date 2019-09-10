«Благодарю Бога, что мы просыпаемся и не слышим свиста этих снарядов». История семьи, уехавшей из Луганской области в Беларусь

В XXI веке Украину сотрясает не единожды. Кризис безопасности налицо. Кровавые события в самом центре Киева. Но то, что начнется в апреле 2014 года на Донбассе, затмит всё. Гибнут мирные люди. Сотни тысяч человек бегут в поисках безопасной жизни, оставив на родине все: землю, квартиры, имущество.

Оксана Остапенко: Когда всё это началось, когда ты не ждал этого, что будет… Я помню тот момент, когда утром меня разбудила дочь.

Ольга Остапенко: Первое, что я услышала – это сильный гул самолёта. И тут второй взрыв. До меня доходит, что это началось и у нас. В эту ночь проснулась и я, и мама, и моя бабушка, и мы стояли у окна. И, знаете, в ожидании неизвестно чего.

Руслан Остапенко:

Стёкла дрожали. Когда техника тоже шла, страшная. Вертолёты кружились военные, самолёты.

Оксана Остапенко:

Один снаряд упал в районе дачи. Убило мужчину и оторвало руку ребёнку. Маленькому. Такому, как мой Марк. У нас с мамой был разговор. Она тоже плакала и кричала: «Увози детей! Куда угодно увози детей!»

Мы сели в машину, и водитель повез нас окольными путями, а остальные люди, которые не сели в это такси, они сели в маршрутку. А кругом в окно только и видели: там взрыв, там взрыв был... Уже потом вечером передавали по луганским новостям, что в эту маршрутку попал снаряд, люди погибли. Наверное, ангел-хранитель направил эту машину к нам.

А потом мы переехали сюда, в Беларусь. Муж там остался.

Руслан Остапенко:

Очень страшно было. Приходилось прятаться. И в погреб залазили.

Оксана Остапенко:

Он кричал тогда по скайпу: «Это не прекратится! Это надолго! Я буду уезжать». И в один момент он покидал всё, что можно было, в машину. Он сюда доехал за 22 часа. 1,5 тысячи километров. Он говорит: «Я не останавливался даже кушать».