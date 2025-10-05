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Тунберг пожаловалась на условия содержания в тюрьме Израиля

05 октября 2025 14:55
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Тунберг пожаловалась на условия содержания в тюрьме Израиля-0

Шведская активистка Грета Тунберг, которая была задержана израильскими властями во время участия во «Флотилии стойкости», пожаловалась на плохие условия содержания: нехватку воды и пищи, обезвоживание, сыпь, предположительно вызванную клопами, и жестокое обращение. Об этом пишет РИА Новости.

По словам посетившего ее чиновника, Тунберг долгое время находилась на твердой поверхности и отказалась подписывать документ, содержание которого она не понимала.

Другой активист сообщил, что Тунберг заставили держать флаги для фотографий. Израильские военные перехватили суда флотилии, направлявшиеся с гуманитарной помощью в Газу, и доставили их в порт Ашдод.

Несмотря на предложения выгрузить гуманитарную помощь в других портах, члены флотилии попытались прорваться к берегам Газы, что израильские власти сочли провокацией.

Фото: pixabay

# Международная политика

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