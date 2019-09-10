Над Минском был замечен метеорит. Фотофакт

Новости Беларуси. Ночью 9 сентября белорусы могли наблюдать необычные вспышки. Оказалось, это метеорит, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ночью 9 сентября белорусы могли наблюдать необычные вспышки. Оказалось, это метеорит, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вечером жители столицы и нескольких белорусских городов опубликовали фото и видео свечения в небе в социальных сетях.
Помимо белорусов, летающий объект был виден для жителей Латвии, Литвы, Эстонии и европейской части России.