Прямой эфир

Над Минском был замечен метеорит. Фотофакт

10 сентября 2019 16:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ночью 9 сентября белорусы могли наблюдать необычные вспышки. Оказалось, это метеорит, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Над Минском был замечен метеорит. Фотофакт-1

Вечером жители столицы и нескольких белорусских городов опубликовали фото и видео свечения в небе в социальных сетях.

Над Минском был замечен метеорит. Фотофакт-4

Помимо белорусов, летающий объект был виден для жителей Латвии, Литвы, Эстонии и европейской части России.

Над Минском был замечен метеорит. Фотофакт-7

# Астрономия # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко вручил Николаю Патрушеву досье о его службе в Беларуси
10 сентября 2019 13:56

Александр Лукашенко вручил Николаю Патрушеву досье о его службе в Беларуси

«Благодарю Бога, что мы просыпаемся и не слышим свиста этих снарядов». История семьи, уехавшей из Луганской области в Беларусь
10 сентября 2019 12:35

«Благодарю Бога, что мы просыпаемся и не слышим свиста этих снарядов». История семьи, уехавшей из Луганской области в Беларусь

В Партизанском районе после капремонта открыли детский сад
10 сентября 2019 11:35

В Партизанском районе после капремонта открыли детский сад