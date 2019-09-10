Александр Лукашенко вручил Николаю Патрушеву досье о его службе в Беларуси

Новости Беларуси. Николай Патрушев не раз бывал в нашей стране, а в середине 70-х даже служил на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Николай Патрушев не раз бывал в нашей стране, а в середине 70-х даже служил на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что в Минске он был слушателем высших курсов КГБ. Память о тех временах – вот в этой папке.
Президент вручил гостю досье Комитета безопасности о его службе в Беларуси. Секретарь Совбеза России поблагодарил главу государства за этот подарок.