Александр Лукашенко вручил Николаю Патрушеву досье о его службе в Беларуси

Новости Беларуси. Николай Патрушев не раз бывал в нашей стране, а в середине 70-х даже служил на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что в Минске он был слушателем высших курсов КГБ. Память о тех временах – вот в этой папке.