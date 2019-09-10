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Александр Лукашенко вручил Николаю Патрушеву досье о его службе в Беларуси

10 сентября 2019 13:56
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Новости Беларуси. Николай Патрушев не раз бывал в нашей стране, а в середине 70-х даже служил на территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко вручил Николаю Патрушеву досье о его службе в Беларуси-1

Известно, что в Минске он был слушателем высших курсов КГБ. Память о тех временах – вот в этой папке.

Александр Лукашенко вручил Николаю Патрушеву досье о его службе в Беларуси-4

Президент вручил гостю досье Комитета безопасности о его службе в Беларуси. Секретарь Совбеза России поблагодарил главу государства за этот подарок.

Александр Лукашенко вручил Николаю Патрушеву досье о его службе в Беларуси-7

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Николай Патрушев # Фотофакт

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